Muzułmanie rozpoczęli rytualne kamienowanie szatana

Około 2,5 miliona muzułmanów uczestniczących w pielgrzymce do Mekki w Arabii Saudyjskiej rozpoczęło w niedzielę rytualne kamienowanie szatana. Podczas tego obrzędu w 2015 r. doszło do tragedii - ludzie zaczęli się tratować, w wyniku czego zginęło ponad 2,4 tys. osób.

Zdjęcie Uczestnicy pielgrzymki do Mekki /AFP

Kamienowanie szatana jest początkiem trzydniowego muzułmańskiego święta Eid al-Adha (Id al-Adha), czyli Święta Ofiarowania (Ofiar, Ofiarnego), kończącego hadżdż, czyli coroczną pielgrzymkę do miejsca urodzin Mahometa.



Wznosząc okrzyki "Allahu akbar" (Bóg jest wielki) wierni w leżącej nieopodal Mekki dolinie Mina pod okiem saudyjskich służb bezpieczeństwa powoli poruszają się w tłumie, by rzucać kamieniami w trzy kamienne stele symbolizujące szatana. Kamienie te pielgrzymi zbierali dzień wcześniej na wzgórzu Arafat (Wzgórzu Miłosierdzia). Zgodnie z muzułmańską tradycją to tam prorok Mahomet wygłosił swoje ostatnie kazanie.

"Ma się wrażenie, że kamienuje się samego diabła, który jest przed nami" - powiedział AFP Egipcjanin Mahd Allam, odziany jak pozostali pielgrzymi w ihram - dwie zszyte płachty materiału przykrywające całe ciało, ale odsłaniające ramię. Kobiety są ubrane w długie tuniki, zakrywające całe ciało z wyjątkiem twarzy i dłoni.

"Jest gorąco, piję dużo wody i wciąż jestem schowany pod parasolem" - mówi 48-letni Indus Jaker Akjar, który po raz pierwszy odbywa hadżdż - jeden z pięciu filarów islamu. Pozostałe cztery filary to: wyznanie wiary, modlitwa pięć razy dziennie, jałmużna i post w czasie świętego dla muzułmanów miesiąca ramadanu. Hadżdż przynajmniej raz w życiu powinien odbyć każdy dorosły muzułmanin, jeśli jest do tego zdolny fizycznie i ma na to niezbędne środki.

Obchodzone obecnie przez muzułmanów Święto Ofiarowania nawiązuje do ofiary z syna, jaką chciał złożyć prorok Ibrahim (Abraham). Aby upamiętnić to wydarzenie, po kamienowaniu szatana pielgrzymi mają dokonać rytualnego uboju zwierząt. W rzeczywistości nabywają oni kupony od saudyjskich władz, które zobowiązują się do dokonania uboju i wysłania zamrożonych tusz do potrzebujących z krajów muzułmańskich.

Następnie uczestnicy hadżdżu udadzą się na dziedziniec największej świątyni islamu - Świętego Meczetu w Mekce - by siedmiokrotnie okrążyć świątynię Al-Kaba, którą według tradycji miał wybudować praojciec Adam. We wschodni narożnik Al-Kaby jest wmurowany Czarny Kamień, największa świętość islamu. Muzułmanie wierzą, że spadł z nieba, ukazując Adamowi i Ewie, gdzie zbudować ołtarz ofiarny. Al-Kaba symbolizuje jedność wszystkich wyznawców islamu. Podczas modlitwy muzułmanie na całym świecie zwracają się właśnie w kierunku Al-Kaby.