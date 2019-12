Na co Lewica Razem przekaże część uposażeń poselskich?

Posłowie Lewicy Razem z części swoich uposażeń poselskich będą wspierać organizacje i środowiska LGBT, Niebieską Linię, klub sportowy czy Uniwersytet Trzeciego Wieku. Zadeklarowali, że na cele społeczne będą przeznaczać nadwyżkę powyżej trzykrotności pensji minimalnej.

Zdjęcie Posłanki i posłowie Lewicy Razem /Jacek Domiński /Reporter

Działacze Lewicy Razem startowali w wyborach parlamentarnych z komitetu wyborczego Sojuszu Lewicy Demokratycznej, który współtworzyli z SLD i Wiosną Roberta Biedronia. Do Sejmu dostała się szóstka polityków Razem: Adrian Zandberg, Marcelina Zawisza, Maciej Konieczny, Magdalena Biejat, Daria Gosek-Popiołek i Paulina Matysiak. Wspólnie z innymi ugrupowaniami tworzą parlamentarny klub Lewicy.

Część uposażenia na cele społeczne

W sierpniu Lewica Razem ogłosiła, że jej działacze w razie wygranej w wyborach parlamentarnych i wejścia do Sejmu mają przekazywać część uposażenia na cele społeczne. Chodzi o nadwyżkę powyżej trzykrotności płacy minimalnej, która w 2019 roku wynosi 2250 zł brutto.

Marcelina Zawisza poinformowała, że posłowie i posłanki otrzymali już pierwsze uposażenia i zdecydowali na co przeznaczoną nadwyżkę. "W tym momencie jest to dokładnie 862 zł nadwyżki do przekazania (przez każdego posła)" - zaznaczyła. "Z zasady nie decydujemy wspólnie, tylko każdy decyduje indywidualnie na jaki cel społeczny chce te pieniądze przeznaczyć" - podkreśliła. "Dla każdej osoby będzie ważne, żeby wspierać inicjatywy lokalne z okręgów wyborczych, z których dostaliśmy się do Sejmu tak, żeby pokazać wsparcie dla różnych inicjatyw, które są niedofinansowane, albo atakowane przez prawicę z różnych przyczyn" - dodała posłanka.

Zawisza część nadwyżki przeznaczyła na stowarzyszenie "Tęczowe Opole", które działa na rzecz społeczności LGBT. "Uważam, że to jest bardzo ważne, żeby wspierać lokalne organizacje i inicjatywy mające na celu promowanie tolerancji i równości, dające poczucie bezpieczeństwa tym ludziom, którzy w Polsce obecnie nie czują się bezpiecznie" - mówiła posłanka. Drugą organizacją, którą wesprze, jest Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy im. dr Marii Trzcińskiej-Fajfrowskiej w Katowicach. Zapowiedziała, że co miesiąc będzie wspierała inny cel, bo uważa, że takich organizacji jest wiele, a które trzeba wzmocnić.

Kolejne deklaracje

Nadwyżkę zagospodarował już także Maciej Konieczny. "Przeznaczę ją na Kancelarię Sprawiedliwości Społecznej, bo miałem okazję współpracować z Agatą i Piotrem Ikonowiczami wiele razy i wiem, że robią kawał dobrej roboty. Wiem, że są ideowo mi bliskie i potrzebne, bo pomagają ludziom, którzy mogą wylądować na bruku i w ogóle ludziom w potrzebie, więc jest to bardzo cenna inicjatywa" - powiedział poseł.

"Będę chciał również wesprzeć lokalne środowiska i stowarzyszenia działające przeciwko dyskryminacji i także wesprę nieoczywisty, choć bliski mi cel, czyli Alternatywny Klub Sportowy 'Zły', bo idea demokratycznego, samorządnego, antyrasistowskiego ruchu kibicowskiego jest mi bliska" - dodał Konieczny.

Wśród organizacji, które wesprze Konieczny jest m.in. katowicka "Tęczówka", czyli organizacja, która organizuje pomoc psychologiczną i rozwój osobisty dla osób LGBT. Poseł zapowiedział, że na ośrodki społeczne przeznaczy także wszystkie dodatki, które wynikają m.in. z zasiadania w zespołach czy komisjach sejmowych.

Wsparcie m. in. dla Niebieskiej Linii

Posłanka Paulina Matysiak w grudniu wesprze stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie, Magdalena Biejat przeznaczy część uposażenia na Niebieską Linię oraz Grupę Pedagogiki i Animacji Społecznej, a Adrian Zandberg - podobnie jak Konieczny - wesprze Kancelarię Sprawiedliwości Społecznej.

Daria Gosek-Popiołek, choć wykonuje swoje parlamentarne obowiązki, nie jest obecnie posłem zawodowym, bo w swoim zakładzie pracy przebywa na urlopie macierzyńskim. W rozmowie z PAP deklaruje, że swoje zobowiązanie dotyczące wsparcia celów społecznych będzie wykonywała od stycznia.