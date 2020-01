"Na oczach synka umieram na raka". Pomoc dla Łukasza

25-letni Łukasz choruje na nowotwór tkanek miękkich z przerzutami do płuc. Zbiera na półroczną terapię lekami pazopanib i keytruda, i leczenie wspomagające. "Na oczach synka umieram na raka. Bardzo proszę o pomoc" - pisze Łukasz.

"Mam na imię Łukasz, mam 25 lat i jestem tatą pięcioletniego Alana. W styczniu 2018 roku wykryto u mnie rzadki nowotwór tkanek miękkich z przerzutami do płuc. Wychowałem się bez taty, który odszedł zbyt szybko i nie chcę, by i mój syn doświadczył takiego bólu. Od kiedy wiem, że wykryto u mnie nowotwór, każdy dzień to strach, co będzie dalej..." - czytamy.

"Za mną 18 chemioterapii i 34 radioterapie. To 52 szanse na życie i tyle samo rozczarowań! Leczenie osłabiło mój organizm, ale nie przyniosło większych rezultatów. Póki co moje życie to szpitale i ciągły stres, co przyniesie jutro, czy rano się obudzę... Żyję w ciągłym strachu - od badań do badań, obawiając się, czy nie ma kolejnych przerzutów, czy nowotwór nie rozsiał się na kolejne organy, czy leczenie w ogóle coś dało..." - wyjaśnia Łukasz.



Jak podaje, szansą na ratunek jest terapia w specjalistycznej klinice w Niemczech.



"Półroczne leczenie to koszt 80 tys. euro. To kwota nieosiągalna dla mnie i moich najbliższych" - zaznacza Łukasz.



"Z całego serca proszę o pomoc w walce o życie. Nie chcę umierać! Mam dla kogo żyć" - podkreśla tata Alana.

