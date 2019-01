Na plaży w Mielnie znaleziono trzy pociski z czasów II wojny

Trzy niewybuchy, najprawdopodobniej z czasów II wojny światowej, odkryło morze na plaży w Mielnie. Znalezisko zostało zabezpieczone przez policję i straż miejską do przyjazdu saperów z jednostki w Złocieńcu

Zdjęcie Morze Bałtyckie, zdj. ilustracyjne /Hubert Bierndgarski /Reporter

Komendant Straży Miejskiej w Mielnie Mirosław Słomiński poinformował w czwartek PAP, że pierwszy z niewybuchów zauważył już w środę spacerowicz. "

Reklama

Zaalarmował nas, ale wczoraj ze względu na sztorm, nie było szans na to, by dostać się do znaleziska. Dziś okazało się, że tych niewybuchów jest więcej" - powiedział Słomiński.

Trzy pociski, prawdopodobnie z czasów II wojny światowej, morze odkryło na plaży na odcinku kilkuset metrów między Kanałem Jamneńskim a Łazami. To teren zalesiony.

Koszalińska policja i mieleńska straż miejska zabezpieczają znalezisko. Nie została zarządzona ewakuacja ludności.

"Czekamy na przyjazd saperów z jednostki w Złocieńcu, którzy wywiozą i zdetonują niewybuchy" - poinformowały służby prasowe koszalińskiej policji.