W weekend powrócą wysokie temperatury. Niestety, zarówno w sobotę, jak i niedzielę, będzie burzowo. Szczególnie niebezpieczny będzie drugi dzień weekendu. W trakcie burz miejscami powieje nawet do 90 km/h.

Sobota, 20 lipca

W sobotę zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Gdzieniegdzie wystąpią przelotne opady deszczu. Burze zdominują południową i wschodnią część kraju. Synoptycy zapowiadają, że zagrzmi także nad morzem i na Mazurach.

24 st. pokażą termometry w Gdańsku. Chłodniej na Podhalu - 22 st.

Najcieplej w sobotę będzie na zachodzie kraju. Mieszkańcy Szczecina, Wrocławia, Poznania i Zielonej Góry zobaczą na termometrach nawet 29 st.

Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych. W czasie burz powieje do 65 km/h.

Niedziela, 21 lipca

W niedzielę zagrzmi już w całym kraju. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 25 mm, a miejscami we wschodniej połowie kraju do 30 mm.

Maksymalnie do 30 st. w Rzeszowie i Lublinie.

Wiatr słaby i umiarkowany. W czasie burz porywy do 70 km/h, miejscami do 90 km/h.

Pierwszy dzień nowego tygodnia przyniesie ochłodzenie. Temperatury spadną nawet o 5 kresek.

