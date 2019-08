- Wydaje się, że jedyną metodą dotarcia do uwięzionych w Jaskini Wielkiej Śnieżnej jest szereg działań pirotechnicznych - przekazał naczelnik TOPR Jan Krzysztof. Ratownicy obawiają się o zdrowie, a nawet życie grotołazów. Przygotowują się też do długotrwałych działań w ciągu najbliższych dni lub tygodni.

Zdjęcie Lądowisko śmigłowca TOPR, 18.08.2019 w Zakopanem. / Grzegorz Momot /PAP

Na niedzielnej konferencji szef TOPR podkreślił, że w akcji poszukiwawczej dwóch grotołazów uwięzionych w jaskini bierze udział 27 ratowników i pięciu strażaków z Krakowa. Ponadto do dyspozycji są dodatkowi ludzie.

- W tej chwili niebawem powinni się pojawić również Słowacy, z którymi współpracujemy - dodał Jan Krzysztof.

Jak zaznaczył, problemem jest dotarcie do uwięzionych grotołazów i ustalenie, co się nimi stało.

- Wydaje się, że w tej chwili jedyną metodą dotarcia do nich jest szereg skomplikowanych działań pirotechnicznych - poinformował naczelnik TOPR. Dodał, że pirotechnicy są już na miejscu. Są także materiały, ale - jak podkreślił - działania te zajmować będą bardzo dużo czasu. Zapewne będą one wdrażane już niebawem.

- Czekamy na informacje spod ziemi, czy już mogą te procesy wdrażać, czy mogą prowadzić te odstrzały. Istotne będzie, na przykład, jak będą wentylowane te korytarze, gdzie te działania będą prowadzone, bo to wpływa na to jak długo, jakie odległości czasowe między kolejnymi strzelaniami będą konieczne - powiedział Krzysztof.

Ekstremalne warunki w głębi jaskini

Równocześnie - jak tłumaczył naczelnik TOPR - działać może bardzo mała grupa ludzi.

- Gdy jest bardzo ciasno, wręcz pojedyncze osoby - podkreślił. Jak wyjaśnił, korytarze są tak wąskie, że przeciągnięcie przez nie ratowanych jest nadzwyczajnie trudne.

- W tej chwili, mimo że mniej więcej znamy rejon, gdzie mamy ich poszukiwać, dotarcie do nich jest niezwykle trudne. Mogą się tam dostać tylko najszczuplejsi ratownicy, którzy są do tego odpowiednio przygotowani, z powodu ograniczeń fizycznych - powiedział naczelnik TOPR. Dopóki nie uda się poszerzyć przejść, inni się tam nie dostaną.

Ratownicy obawiają się ponadto o stan uwięzionych. Jak wskazał Krzysztof, grotołazi przebywają pod ziemią prawie trzy doby w ekstremalnych warunkach - przy temperaturze 4 stopni i dużej wilgotności.

- Ryzyko głębokiej hipotermii jest bardzo duże, a więc tutaj obawiamy się co najmniej o ich stan zdrowia, a nie możemy ukrywać, że również o ich życie - powiedział naczelnik TOPR.

- Musimy się przygotować do długotrwałych działań, do dni, tygodni, które będą na to potrzebne - dodał.

Część ratowników, którzy starają się dotrzeć do uwięzionych grotołazów, prawdopodobnie w najbliższym czasie wyjdzie już na powierzchnię. Jedni ratownicy mają zastępować drugich.



Akcja w Jaskini Wielkiej Śnieżnej

O pomoc dla dwóch uwięzionych grotołazów poprosili w sobotę pod wieczór ich towarzysze, którzy zdołali wyjść na powierzchnię i za pomocą telefonu komórkowego zadzwonili do centrali TOPR.



Jak wyjaśnił ratownik TOPR, kierujący akcją ratowniczą Roman Kubin, poszkodowani znajdują się w częściowo zaciskowym korytarzu jaskini, gdzie wlała się woda, tworząc mały prześwit, przez który udało się nawiązać kontakt głosowy z towarzyszami grotołazów. Grotołazi są już w jaskini od kilkudziesięciu godzin. Z pierwszych informacji wynikało, że nie mają oni obrażeń.



Pierwsza grupa dziewięciu ratowników, która wyruszyła w sobotę wieczorem, zabrała stosowny sprzęt ratowniczy i telefony bezprzewodowe jednak nie sprawdziły się one w jaskini. W niedzielę wyruszyła kolejna grupa ratowników, która rozwija w jaskini kabel potrzebny do łączności. Wśród tej grupy ratowników TOPR są również strażacy Państwowej Straży Pożarnej z Krakowa.



- Spodziewamy się, że woda będzie opadała, ponieważ nie wystąpiły kolejne opady deszczu. Są to bardzo odległe partie tej najgłębszej tatrzańskiej jaskini. Grotołazi znajdują się w tak zwanych Przemkowych Partiach, w pobliżu Studni Wiatru, około 500 metrów od wejścia do jaskini. Towarzysze grotołazów, którzy powiadomili pomoc, zdołali wyjść na powierzchnię. Z reguły takie akcje są skomplikowane i długotrwałe - wyjaśnił Kubin.



Najdłuższa i największa jaskinia w Polsce

Wielka Śnieżna jest największą i najdłuższą jaskinią w Polsce. Ma blisko 24 kilometry długości i ponad 800 metrów głębokości. Wielka Śnieżna to tak naprawdę system pięciu jaskiń, które były poznawane niezależnie od siebie. Dopiero w pewnym momencie odkryto, że są połączone ze sobą. Mowa o jaskiniach: Śnieżnej, Wielkiej Litworowej, Nad Kotlinami, Awen i Wilczej.

W Jaskini występuje dużo cieków wodnych, które łączą się w niższych partiach jaskiń w większe ciągi wodne, doprowadzające wodę do końcowych syfonów.

"Większość korytarzy jaskini opada wraz z głębokością z północy na południe pod kątem około 70 stopni" - można przeczytać na stronie Sopockiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego.

Od czasów odkrycia Jaskini Wielkiej Śnieżnej doszło w niej do kilku śmiertelnych wypadków.