"My, Żydzi wiemy, jakie to uczucie, gdy płonie Wasza Świątynia. Jesteśmy poruszeni i zasmuceni pożarem paryskiej katedry Notre-Dame" - napisał w liście przekazanym w środę PAP naczelny rabin Polski Michael Schudrich.

Zdjęcie Naczelny rabin Polski Michael Schudrich /Andrzej Iwańczuk /Reporter

W liście adresowanym do przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abpa Stanisława Gądeckiego i prymasa Polski abpa Wojciecha Polaka naczelny rabin Polski wyraził żal, iż "tak wiekowe miejscu kultu, ogromnie ważne dla wielu ludzi, zostało tak poważnie uszkodzone".

"My, Żydzi wiemy, jakie to uczucie, gdy płonie Wasza Świątynia. Każdego roku pościmy w czasie rocznicy spalenia Świątyni w Jerozolimie, miało to miejsce 2000 lat temu. My, tu w Polsce, pamiętamy również spalenie i zniszczenie naszych synagog podczas II wojny światowej. Doświadczenia te uczyniły nas bardzo wrażliwymi i świadomymi bólu oraz koszmaru zniszczenia jakiegokolwiek miejsca kultu" - podkreślił.

Na zakończenie Schudrich dodał: "Brak nam słów, aby wyrazić nasz smutek. Łączymy się z Wami w bólu w tych trudnych chwilach".

Pożar, który wybuchł w poniedziałek wieczorem w paryskiej katedrze Notre Dame, został ugaszony we wtorek rano. Francuscy strażacy walczyli z ogniem ponad dziewięć godzin. Z informacji służb ratowniczych wynika, że podczas akcji gaszenia płomieni rannych zostało dwóch policjantów oraz jeden strażak.