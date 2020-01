Nadzwyczajne spotkanie w Pałacu Prezydenckim

Po godzinie 18 zakończyło się w Pałacu Prezydenckim spotkanie Andrzeja Dudy z przedstawicielami klubów i kół poselskich. Rozmowa dotyczyła reformy wymiaru sprawiedliwości.

Zdjęcie Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka przed Pałacem Prezydenckim / Wojciech Olkuśnik /PAP

O spotkanie, które rozpoczęło się o godz. 17, wnioskowali wspólnie posłowie KO, Lewicy i PSL-Kukiz'15 po tym, jak Sejm odrzucił sprzeciw Senatu wobec nowelizacji ustaw sądowych rozszerzającej odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów.

Klub PiS reprezentował wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Do Pałacu przybył też szef klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka, który wcześniej zapowiedział, że na spotkanie uda się z ekspertką mecenas Sylwią Gregorczyk-Abram ze stowarzyszenia 'Wolne sądy'.

W spotkaniu uczestniczyli też przewodniczący klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski oraz wicemarszałek Sejmu, lider SLD Włodzimierz Czarzasty. Szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz oraz poseł Stanisław Tyszka reprezentowali klub PSL-Kukiz15, a Jakub Kulesza i Krzysztof Bosak - Koło Konfederacja.

Kancelaria Prezydenta udostępniła na Twitterze zdjęcie ze spotkania.









Kosiniak-Kamysz: Prezydent jest bardzo przekonany do ustawy

- Wnioskowaliśmy o zawetowanie "ustawy kagańcowej" - powiedział po spotkaniu Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL.



- My chcemy prawdziwego kompromisu, prawdziwego porozumienia (...). Pan prezydent, naszym zdaniem, jest bardzo przekonany do tych zmian. Nie powiedział, że podpisze, ale po jego obronie tej ustawy możemy wnioskować - to są nasze odczucia - że podpisze ustawę. Nie było zainteresowania pana prezydenta ponadpartyjnym porozumieniem" - przekazał lider ludowców.





"Poprosiliśmy @prezydentpl, by wstrzymał się z podpisaniem ustawy do czasu opublikowania list poparcia kandydatów do KRS. Ustawa ta została zneutralizowana orzeczeniem SN, które opiera się na wątpliwościach dot. procedury wyboru członków KRS. Wyjaśni to opublikowanie list" - napisał na Twitterze po spotkaniu Jakub Kulesza.







