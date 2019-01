Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska został zaatakowany przez nożownika. W sieci pojawiło się nagranie z tego zdarzenia.

Na nagraniu widać, jak przez scenę przebiega mężczyzna, podbiega do Pawła Adamowicza i uderza go. Później, chodząc po scenie, podnosi w górę ręce w geście zwycięstwa, ponownie podchodzi do Adamowicza i zabiera mikrofon.

"Halo, halo. Nazywam się Stefan (?), siedziałem niewinnie w więzieniu, Platforma Obywatelska mnie torturowała, dlatego właśnie (?) Adamowicz" - krzyczał ze sceny, zanim obezwładnili go ochroniarze - wynika z filmów, które zarejestrowały zdarzenie.