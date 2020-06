Nagroda dla Polaków, którzy osiągnęli światowy sukces

Fundacja PLUGin ogłosiła 10 nominowanych do API Awards - nagród przyznawanych tym, którzy najbardziej przyczyniają się do budowania na świecie marki Polski i Polaków w dziedzinie nowych technologii i innowacji.

Ideą nagrody jest promowanie obrazu nowej polskiej emigracji, nie tylko za granicą, ale także w Polsce.



Dziesiątka nominowanych do nagrody API 2020:

1. Piotr Baczyński - CEO ImmersionVR, startupu który w ostatnich 12 miesiącach, przy współpracy z NASA uruchomił aplikację umożliwiającą podziwianie księżyca i misji Apollo 11 z telefonu, oraz stworzył wirtualną platformę do szkolenia lekarzy i personelu medycznego w USA, w zakresie prawidłowego nakładania i zdejmowania odzieży ochronnej, używanej w pracy z pacjentami zakażonymi koronawirusem.



2. Tomasz Bagiński - dyrektor kreatywny w Platige Image, w ostatnim roku producent wykonawczy serialu "Wiedźmin", który odniósł światowy sukces i został ogłoszony jedną z najchętniej oglądanych produkcji na świecie z oferty platform streamingowych.



3. Katarzyna Hess-Wiktor - CEO Minnity, startupu tworzącego platformę, ułatwiającą komunikację między podopiecznymi z demencją, a ich opiekunami oraz członkami rodzin oraz pomaga personelowi rozwijać kompetencje opiekuńcze za pomocą cyfrowych materiałów szkoleniowych. W ostatnim roku nawiązała międzynarodową współpracę we Francji i w Finlandii oraz udostępniło opiekunom bezpłatny mikro-kurs dotyczący higieny i najlepszych praktyk w opiece domowej nad osobami starszymi podczas pandemii. Katarzyna aktywnie działa nad budowaniem i promowaniem polonii w Szwecji.



4. Agnieszka Hryniewicz-Bieniek - w lipcu 2019 objęła stanowisko Global Director Google for Startups, globalnego działu firmy, który na całym świecie zajmuje się wspieraniem rozwoju biznesu i ekspansji międzynarodowej. Jego działalnością zarządza z Warszawskiego Campusu, dzięki czemu Warszawa stała się centralnym punktem wszystkich światowych programów.

5. Grzegorz Jarząbek i Łukasz Rzeczkowski - twórcy pionierskiej platformy Trustedoctor, która umożliwia konsultacje lekarskie online. Podczas rozwijającej się na świecie pandemii, umożliwiła ona tysiącom pacjentów bezpieczne konsultacje medyczne, dynamicznie rozwijając się w sześciu państwach. Grzegorz i Łukasz jednocześnie aktywnie działają nad budową i promowaniem społeczności polonijnej w Wielkiej Brytanii.



6. Tomasz Karwatka ​- założyciel firmy Divante. Uruchomił projekt "Tech to The Rescue", umożliwiający organizacjom pozarządowym, dotkniętym negatywnymi skutkami pandemii zgłosić się i skorzystać z bezpłatnej pomocy firm (polskich i zagranicznych) z branży technologicznej w postaci usług, dostępu do narzędzi i pomocy specjalistów.



7. Olga Malinkiewicz​ - założycielka firmy Saule Technologies, zajmującej się produkcją elastycznych ogniw fotowoltaicznych na bazie perowskitów (krystaliczne minerały, które mogą wyprzeć krzem w niektórych zastosowaniach). W ostatnim roku Saule Technologies uruchomiła sprzedaż Solar Carport (garażu słonecznego), autonomicznej - czyli niewymagającej podłączenia do sieci elektroenergetycznej - stacji ładowania samochodów elektrycznych.



8. Adam Marciniak​ - wiceprezes zarządu Banku PKO BP nadzorujący obszar informatyki. Wraz z Polskim Funduszem Rozwoju uruchomił projekt Chmury Krajowej, która zapewnia przedsiębiorstwom i instytucjom publicznym dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań chmury obliczeniowej oraz przyspiesza cyfrową transformację gospodarki. W kwietniu 2019 roku Chmura Krajowa rozpoczęła działalność operacyjną. Przyczynił się również do międzynarodowej ekspansji usługi Blik, która od 2020 dzięki partnerstwu z Mastercard będzie dostępna na całym świecie.



9. Michał Wroczyński ​- współzałożyciel i CEO Samurai Labs, laboratorium, które - za pomocą stworzonej przez siebie sztucznej inteligencji - wykrywa i zapobiega przemocy w sieci. Startup w ostatnim roku otrzymał pozytywną ocenę Europejskiej Rady Innowacji i dofinansowanie (Horyzont 2020).



10. Jerzy Wysocki i Małgorzata Then​ - właściciele spółki Biotrem produkującej jadalne, ekologiczne i ulegające szybkiej degradacji naczynia. Produkty sprzedawane są na ponad 40 rynkach na świecie. Ostatni rok wiązał się z dalszą ekspansją międzynarodową oraz uruchomieniem testowej produkcji talerzy z mieszanki wodorostów (sargasu - lokalnie dostępnego surowca) i odpadów z przerobu manioku na Dominikanie.



Są naukowcami, inżynierami, managerami

Nominowani do nagrody są Polki i Polacy, którzy spełniają następujące kryteria: osiągnęli w ostatnich 12 miesiącach globalny sukces indywidualnie lub z firmą/organizacją, którą reprezentują. Są naukowcami, inżynierami, managerami lub przedsiębiorcami w branży nowych technologii. Swoją działalnością biznesową, medialną i społeczną przyczyniają się do pozytywnej zmiany wizerunku Polaków w świecie.



- Pragniemy stworzyć na świecie obraz “polskiego innowacyjnego przedsiębiorcy" kojarzącego się z polską diasporą tak samo mocno albo nawet bardziej niż słynny “polski hydraulik". W tegorocznych nominacjach widać ciekawy trend: coraz bardziej doceniamy technologie, które mają pozytywny społeczny wpływ. ​ - mówi Jacek Ratajczak z Fundacji ​PLUGin​.



Anna Paczkowska, koordynatorka nagród po stronie Fundacji PLUGin dodaje: “​Wybranie dziesiątki spośród kilkudziesięciu niesamowitych postaci reprezentujących polska diasporę technogiczną było nie lada wyzwaniem dla nas i dla partnerów nominujących. Gdyby to zależało wyłącznie ode mnie statuetkę wręczyłabym co najmniej kilkunastu osobom! Chcemy aby osoby obserwujące konkurs czuły dumę z Polaków, którzy reprezentują polska myśl innowacyjną na całym świecie, podobnie jak my ja czujemy ogłaszając listę nominowanych."



Nagroda wręczana jest co roku, za okres ostatnich 12 miesięcy. Finał pierwszej edycji odbył się w październiku 2019 roku podczas Polish Tech Day w Londynie.



Trójka zwycięzców API Awards 2020 zostanie ogłoszona 8 lipca ​podczas kolejnej edycji konferencji Polish Tech Day, która w 2020 roku odbędzie się w wersji on-line.