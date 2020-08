Sondaż przeprowadzony przez pracownię Estymator dla portalu DoRzeczy.pl sprawdza, jak na wynik wyborów może wpłynąć przystąpienie do wyścigu o mandaty ruchu Szymona Hołowni.

Zdjęcie Na pierwszym planie prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz szef MON Mariusz Błaszczak i wicemarszałek Ryszard Terlecki /Jacek Domiński /Reporter

Partia rządząca, według najnowszego sondażu, w wyborach parlamentarnych mogłaby liczyć na poparcie na poziomie 44 proc. głosów. To pozwoliłoby PiS na uzyskanie 237 mandatów. Oznacza to wzrost na poziomie 0,1 punktu procentowego i w sumie dwa dodatkowe mandaty w stosunku do poprzedniego sondażu. Gdyby do wyścigu wyborczego przystąpił Szymon Hołownia wraz ze swoim ruchem, ten wynik byłby niewiele mniejszy.

Jak wynika z sondażu, w takich okolicznościach Prawo i Sprawiedliwość mogłoby liczyć na 42,1 proc. głosów. Dzięki takiemu poparciu partia uzyskałaby 234 mandaty.

Na drugiej pozycji w sondażu Estymatora dla DoRzeczy.pl znajduje się Koalicja Obywatelska, która w wyborach parlamentarnych mogłaby liczyć na poparcie na poziomie 29,8 proc, co dałoby jej 139 mandatów. Oznacza to spadek na poziomie jednego punktu procentowego, jednak wzrost liczby mandatów o pięć. Gdyby do wyścigu wyborczego dołączył Szymon Hołownia, to właśnie ta siła polityczna straciłaby więcej. W tych okolicznościach KO może liczyć na 25,9 proc. głosów, co oznacza 127 mandatów, czyli o 12 mandatów mniej.



Badanie przeprowadzono w dniach 13-14 sierpnia 2020 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1022 dorosłych osób metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI.