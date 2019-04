Sejm, który po godz. 10 wznowił obrady, zajmie się projektem rządu, który zakłada, że dyrektorzy szkół będą mieli prawo do dopuszczenia uczniów do matury. W porządku obrad jest też projekt rozszerzający program "Rodzina 500 plus" na pierwsze dziecko. W nocy posłowie rozpatrzą projekt noweli o SN.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

Zmiany w prawie oświatowym

Projekt nowelizacji Prawa oświatowego, który w środę przyjął rząd, zakłada, że dyrektorzy szkół będą mieli prawo do dopuszczenia uczniów do matury. Pierwsze czytanie projektu przewidziano na godzinę 11.35; o godzinie 14 odbędzie się ewentualne głosowanie. W czwartek o godz. 19 zaplanowano posiedzenie Senatu, które ma pracować nad nowelizacją; głosowanie nad nią ma się odbyć w późnych godzinach nocnych, po czym ustawa trafi do Kancelarii Prezydenta RP.

Premier Mateusz Morawiecki oświadczył w środę, że państwo musi zagwarantować, aby w każdej średniej szkole maturzyści przystąpili do matury w terminie, dlatego rząd przyjął projekt noweli Prawa oświatowego, który ma być procedowany w trybie ekstraordynaryjnym. Dodał, że zwrócił się do marszałków Sejmu i Senatu z prośbą o nadanie szybkiej ścieżki legislacyjnej projektowi. Egzaminy maturalne powinny się rozpocząć 6 maja. Rok szkolny dla uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych kończy się 26 kwietnia, czyli w najbliższy piątek. Tego dnia maturzyści powinni otrzymać świadectwa ukończenia szkoły, bo jej ukończenie jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu maturalnego. Zakończenie roku szkolnego powinno zostać poprzedzone wystawieniem przez nauczycieli ocen i zatwierdzeniem ich przez rady pedagogiczne klasyfikacyjne. Nie odbyły się jednak one dotąd w części szkół ze względu na trwający od 8 kwietnia strajk nauczycieli.

Rozszerzenie 500 plus

Posłowie zajmą się także projektem nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, które zakłada rozszerzenie programu "Rodzina 500 plus" także na pierwsze dziecko. Po południu swoje sprawozdanie przedstawi w Sejmie komisja. Głosowanie nad projektem prawdopodobnie odbędzie się w zaplanowanym na północ bloku głosowań. To jeden z projektów wchodzących w skład tzw. nowej piątki PiS.

Wniosek o odwołanie Zalewskiej

Późnym wieczorem Izba rozpatrzy wniosek PO-KO o odwołanie ze stanowiska minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej. Autorzy wniosku zarzucają minister m.in. chaos w edukacji, pogorszającą się sytuację w szkołach i doprowadzenie do strajku nauczycieli. Jest to trzeci wniosek PO o odwołanie Zalewskiej.

Wieczorem Sejm rozpatrzy także wniosek klubu PO-KO o odwołanie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka. Zdaniem PO-KO Gróbarczyk poprzez swoje decyzje i działania wykorzystuje ministerstwo przede wszystkim do realizacji interesów politycznych swojego ugrupowania, co dzieje się kosztem powierzonych mu sektorów gospodarki, a szczególnie przemysłu stoczniowego, polskich państwowych armatorów oraz żeglugi śródlądowej. Według wnioskodawców Gróbarczyk szkodzi polskiej gospodarce. Na początku kwietnia br. sejmowa komisja gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej zarekomendowała odrzucenie wniosku, a sam minister ocenił zarzuty jako "absurdalne".

Nowelizacja projektu ustawy o SN

W nocy z czwartku na piątek odbędzie się pierwsze czytanie nowelizacji projektu ustawy o Sądzie Najwyższym autorstwa PiS. Projekt przewiduje, że decyzje o uchyleniu immunitetów sędziów m.in. sądów powszechnych w pierwszej i drugiej instancji miałaby podejmować Izba Dyscyplinarna SN.

Według projektu, gdyby Zgromadzeniu Ogólnemu sędziów SN nie udało się wyłonić dla prezydenta pięciu kandydatów na I prezesa SN, to prezydent wybierałby go spośród wszystkich sędziów tego sądu. Ponadto nie byłoby już możliwości wnoszenia odwołań od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa zawierających wnioski o powołanie przez prezydenta wyłonionych kandydatów na sędziów SN.

W piątek Sejm powoła nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Kandydatem PiS jest sędzia Izby Karnej Sądu Najwyższego Wojciech Aleksander Sych. Ponieważ nie można łączyć funkcji sędziego SN i TK, Sych jeśli zostanie wybrany do TK, będzie musiał zrezygnować z funkcji w Sądzie Najwyższym. 6 maja kończy się 9-letnia kadencja sędzi TK Sławomiry Wronkowskiej-Jaśkiewicz. Wybrano ją do Trybunału 6 maja 2010 roku.