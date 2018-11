Napis "Niepodległość" na pomniku Bohaterów Ziemi Białostockiej

Na pomniku Bohaterów Ziemi Białostockiej w centrum Białegostoku grupa osób zamontowała w piątek napis "Niepodległość" ułożony z miedzianych liter. Argumentują, że to realizacja niedawnej uchwały radnych w sprawie zmian na tym pomniku, z których pierwsze zostały dokonane w 2011 r.

Pomnik Bohaterów Ziemi Białostockiej pochodzi z lat 70. XX wieku. Pod koniec września 2011 r. w ramach akcji jego "zdekomunizowania" - bez zezwolenia - grupa osób, m.in. członkowie Klubu Więzionych, Internowanych i Represjonowanych oraz Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego, zamontowała na tym pomniku metalową koronę nad głową orła oraz słowa: Bóg, Honor, Ojczyzna. Teraz doszło do tego słowo "Niepodległość".

"Bóg, Honor, Ojczyzna, Niepodległość - ma to nierozerwalny związek dla Polaków. (...) Oprócz tego jest kwestia stulecia odzyskania niepodległości i zbliżające się święto. Czy to nie jest wystarczające, żeby to zrobić?" - powiedział w piątek pod pomnikiem działacz opozycji solidarnościowej Bernard Bujwicki, który - jak mówił - reprezentuje "komitet upamiętnienia 100-lecia odzyskania niepodległości na pomniku Bohaterów Ziemi Białostockiej przy Placu NZS w Białymstoku".

Bez wymaganych procedur

Przyznał, że napis zawieszono, choć nie są spełnione wymagane procedury. "Procedury tutaj nie są dochowane od dłuższego czasu" - powiedział Bujwicki, dodając, że gdyby wcześniej postępowano zgodnie z procedurami, to nie byłoby tej dewizy na pomniku i zostałby on zburzony w związku z ustawą dezubekizacyjną.

"Zmiana jest skutkiem uchwały Rady Miasta Białegostoku z 12 października. W związku z tym, jest to realizacja tylko uchwały i miasto jest po prostu tutaj w tej sprawie stroną, która uzgadnia, która m.in. będzie wszystkie te sprawy prowadziła wspólnie z komitetem upamiętnienia, który organizuje tę całą sprawę" - powiedział Bujwicki.

Pomnik ma ok. 20 metrów wysokości i jest poświęcony "Bohaterom Ziemi Białostockiej poległym w walce o Polskę Ludową". Stoi w centrum miasta, obok budynku wydziałów humanistycznych Uniwersytetu w Białymstoku, w przeszłości siedziby Komitetu Wojewódzkiego PZPR.

12 października Rada Miasta przyjęła jednogłośnie uchwałę, w której rada wyraziła zgodę "na podjęcie działań, mających na celu uzupełnienie istniejącego pomnika (...) koroną orła oraz dewizą: Bóg, Honor, Ojczyzna i napisem Niepodległość". W uchwale zapisano, że wchodzi ona w życie z dniem 5 listopada, a forma elementów uzupełnienia pomnika zostanie uzgodniona z miastem.

