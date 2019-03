49,5 proc. respondentów uważa, że w sporze między domagającymi się podwyżek nauczycielami a rządem rację mają nauczyciele - wynika z sondażu przeprowadzonego przez SW Research na zlecenie portalu rp.pl.

Z kolei według sondażu dla rp.pl po stronie rządu opowiada się 24,2 proc. uczestników badania.

Na odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" wskazało 26,3 proc. pytanych.



Sondaż został przeprowadzony w dniach 19-20 marca 2019 roku na próbie 800 osób.



Od 5 marca trwa referendum strajkowe zorganizowane przez Związek Nauczycielstwa Polskiego w ramach prowadzonego sporu zbiorowego. Potrwa ono do 25 marca. Odbywa się we wszystkich szkołach i placówkach, z którymi w ramach sporu zbiorowego zakończono etap mediacji, nie osiągając porozumienia co do żądania podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych o 1 tys. zł. Jeśli taka będzie wyrażona w referendum wola większości, strajk ma się rozpocząć 8 kwietnia.



We wtorek prezes ZNP powiedział, że jeśli nic się nie wydarzy, to ma nadzieję, że do strajku przystąpi od 85 do 90 proc. szkół. Dodał, że w strajku może uczestniczyć około 80-90 proc. nauczycieli.



Wcześniej - w niedzielę - w oświadczeniu szef ZNP podkreślił, że ogłoszono strajk z 35-dniowym wyprzedzeniem, by dać rządowi czas na rozwiązanie problemów, o których mówią nauczyciele. Jak stwierdził, wszystkie inne możliwości zostały wyczerpane.



