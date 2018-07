Nauczyciele z całego świata w IPN. Uczą się o historii Polski

"Poland in the Heart of European History" to tytuł konferencji edukacyjnej, którą od poniedziałku organizuje IPN dla nauczycieli i edukatorów spoza Polski, głównie z Europy Zachodniej. - To okazja do głębszego poznania zawiłości historii Polski - mówi PAP wiceszef IPN Mateusz Szpytma.

Zdjęcie W seminarium biorą udział nauczyciele z ponad 30 krajów /Andrzej Hulimka /East News

"Dla Instytutu Pamięci Narodowej niezwykle ważne jest zachęcanie nie tylko polskich, ale także zagranicznych nauczycieli, by uczyli o Polsce zgodnie z najlepszą wiedzą historyczną. Ta konferencja, organizowana przez nas już po raz piąty, jest okazją do głębszego poznania zawiłości najnowszej historii Polski i Europy, ale też dyskusji i wymiany doświadczeń edukacyjnych między profesjonalistami z różnych stron świata" - powiedział PAP wiceprezes IPN Mateusz Szpytma.

Podkreślił też, że Polska na świecie jest bardzo często i niesłusznie kojarzona z Holokaustem - dziedzictwem niemieckiego nazizmu. "Chcemy to zmienić. Polska bowiem nie zasługuje na taki wizerunek, który wynika wyłącznie z okupacji jej ziem przez Niemców w latach drugiej wojny światowej. I cieszymy się, że tego rodzaju konferencje, jak uczy nas doświadczenie, przynoszą w tej sprawie bardzo dobre efekty" - podkreślił Szpytma. Dodał, że to właśnie dzięki spotkaniom z polskimi historykami nauczyciele z zagranicy w większym stopniu kojarzą Polskę np. z Solidarnością lub też z Janem Pawłem II.

Dziesięciodniowe seminarium

Konferencja edukacyjna IPN, na której prezes Szpytma w poniedziałek przywitał nauczycieli w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki, potrwa do 25 lipca. Bierze w niej udział ponad 30 nauczycieli z całego świata: z Holandii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Grecji, a także Węgier, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Rumunii, Czarnogóry, Serbii, Albanii, Macedonii i Słowenii. Głównym miejscem obrad, które prowadzone są w języku angielskim, jest podwarszawski pałac w Jabłonnie.

Dziesięciodniowe seminarium - jak podał Instytut - składa się z wykładów i warsztatów prowadzonych przez najlepszych polskich naukowców i dydaktyków, a także licznych wizyt studyjnych w polskich instytucjach edukacyjnych i kulturalnych. Nauczyciele z zagranicy poznają najważniejsze zagadnienia i wątki historii Polski XX wieku w szerokiej europejskiej perspektywie, a także nowoczesne metody nauczania o trudnych tematach, które zostały wypracowane przez IPN.

W poprzednich edycjach przed uczestnikami wystąpili m.in. prof. Andrzej Paczkowski, prof. Wojciech Roszkowski, prof. Antoni Dudek, prof. Jan Żaryn, prof. Krzysztof Szwagrzyk, a także edukatorzy z Biura Edukacji Narodowej IPN oraz Centrum Edukacyjnego "Przystanek Historia" im. Janusza Kurtyki w Warszawie. Uczestnicy projektu zwiedzili również Archiwum IPN, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Katyńskie oraz dawne więzienie przy ulicy Rakowieckiej.

W programie przewidziano także czas na prezentacje uczestników szkolenia, którzy opowiedzą o postaciach, miejscach i wydarzeniach łączących ich kraje z Polską. Wśród gości seminarium byli do tej pory także nauczyciele m.in. z Islandii, Izraela, Holandii, Danii, Austrii, Malty, Kanady, Szkocji.

Więcej informacji o konferencji, wstępny program oraz materiały graficzne dostępne są na stronie: http://pamiec.pl/pa/edukacja/poland-in-the-heart-of.