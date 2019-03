Nauczyciele z "S" zadowoleni z działań prezydenta

Z zadowoleniem przyjęliśmy działania podjęte przez Pana Prezydenta, które są świadectwem troski o przyszłe pokolenia Polaków – napisali w środę do prezydenta Andrzeja Dudy nauczyciele z NSZZ "Solidarność", protestujący w siedzibie Kuratora Oświaty w Krakowie.

W piśmie, przekazanym PAP przez rzecznik prasową Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" protestujący podkreślili, że z zadowoleniem przyjęli działania podjęte przez prezydenta na rzecz rozwiązania problemów nauczycieli. Ocenili, że są one świadectwem troski o przyszłe pokolenia Polaków.

Strajkujący w Krakowie nauczyciele poinformowali Andrzeja Dudę, że domagają się "podniesienia wynagrodzenia zasadniczego pracowników oświaty o 15 proc z wyrównaniem od stycznia 2019 r., podniesienia wynagrodzenia zasadniczego pracowników oświaty o 15 proc. od stycznia 2020r., wycofania przepisów dotyczących wydłużonej ścieżki awansu zawodowego nauczycieli, powrotu do poprzednich rozwiązań prawnych dotyczących oceny pracy nauczycieli, zgodnie z deklaracją min. Anny Zalewskiej zawartą w liście do nauczycieli z grudnia 2018r."

Członkowie oświatowej "S" wyrazili nadzieję, że rozmowy prezydenta z premierem "przyniosą oczekiwane przez nauczycieli rozwiązania".

Według nieoficjalnych informacji w środę wieczorem w Pałacu Prezydenckim ma odbyć się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z premierem Mateuszem Morawieckim w sprawie oczekiwań nauczycieli, co do wzrostu ich wynagrodzeń.

Prezydent powiedział we wtorek, że podejmie rozmowy z premierem Mateuszem Morawieckim w sprawie oczekiwań nauczycieli, co do wzrostu wynagrodzeń. "Zapewniam państwa, że będę o tym rozmawiał z panem premierem. To jest sytuacja ważna i poważna i wierzę w to, że znajdziemy rozwiązanie" - oświadczył Andrzej Duda.

Od 10 dni przedstawiciele oświatowej Solidarności okupują małopolskie kuratorium oświaty w Krakowie.