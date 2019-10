15 października zaczynamy bezterminową akcję protestacyjną, polegającą na wykonywaniu tylko tych czynności, które są opisane w przepisach prawa oświatowego - poinformował przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.

Zdjęcie Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz (C) oraz wiceprezesi Grzegorz Gruchlik (L) i Krzysztof Baszczyński (P) podczas konferencji prasowej /Piotr Nowak /PAP

Sławomir Broniarz, przewodniczący ZNP, przekazał na konferencji prasowej, że nauczyciele "15 października zaczynają bezterminową akcję protestacyjną, polegającą na wykonywaniu tylko tych czynności, tych zadań, tych obowiązków, które po pierwsze mieszczą się w 40-godzinnym wymiarze pracy nauczyciela, a po drugie, które są opisane w przepisach prawa oświatowego".

Reklama

- Natomiast nie będziemy wykonywali tego, co stało się pewną normą zwyczajową, prawem niepisanym, co weszło w krew i przyzwyczajenia tych, którzy kierują polską edukacją - podkreślił.



Wśród tych zadań wymienił m.in. wyjazdy na wycieczki szkolne, zielone szkoły, czy też prowadzenie kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych.



50 proc. za strajkiem włoskim

W ankiecie przeprowadzanej przez ZNP wśród nauczycieli, za strajkiem włoskim opowiedziało się około 50 proc. nauczycieli. - Nie ukrywam, że jesteśmy tym bardzo pozytywnie zaskoczeni, bo nauczyciele mają żywo w pamięci to, co się działo w postaci ataków medialnych, nagonki - powiedział Broniarz.

- Nie chcemy być woluntariuszami. Przygotowaliśmy zestaw zadań, które naszym zdaniem nie były do tej pory nam wynagradzane i nie chcemy ich wykonywać, mówię o sobotnio-niedzielnych konkursach, zajęciach organizowanych w dniu wolnym od pracy, sporządzaniu sprawozdań z pracy dydaktycznej szkoły, inwentaryzacji obiektów szkolnych, w tym także biblioteki. To jest katalog zadań, który chcemy przekazać nie tylko nauczycielom, ale poinformować o tym także ministra edukacji narodowej - powiedział prezes ZNP.

Broniarz zapowiedział też, że po wyborach ZNP złoży wniosek w sprawie inicjatywy obywatelskiej. - Chcemy, by pensja zasadnicza nauczyciela dyplomowanego była równa przeciętnemu wynagrodzeniu w kraj- podkreślił.

Akcja po wyborach

Akcja protestacyjna rozpocznie się dwa dni po zaplanowanych na 13 października wyborach parlamentarnych.

"Nie chcemy tego robić w przededniu wyborów. Mamy żywo w pamięci wszystko to, co działo się negatywnego w odniesieniu do naszego środowiska, ta cała fala ataków, hejtu, pomówień, że rzekomo prowadzimy akcję upolitycznioną. Nie zamierzamy zrobić tego przed wyborami, chcemy to zrobić tuż po wyborach" - powiedział prezes ZNP.



Wcześniej nauczyciele strajkowali od 8 kwietnia do 27 kwietnia, gdy akcję protestacyjna zawieszono do września. Protest zorganizował ZNP i FZZ. Przystąpiła do niego też część nauczycieli z oświatowej Solidarności.