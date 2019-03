Magdalena Adamowicz, żona tragicznie zmarłego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, zabrała głos w sprawie nazistowskich symboli i plakatów, które ktoś umieścił na witrynach dwóch wegańskich barów w Gdańsku. Wcześniej na ten temat wypowiadała się prezydent miasta Aleksandra Dulkiewicz.

Zdjęcie Magdalena Adamowicz /Lukasz Dejnarowicz /Agencja FORUM

Nazistowskie symbole i plakaty pojawiły się na witrynach dwóch wegańskich barów w Gdańsku w nocy z 15 na 16 marca br. O sprawie została powiadomiona prokuratura.

Reklama

"W naszym mieście nie ma zgody na mowę nienawiści i akty agresji. Jestem w stałym kontakcie z policją i zrobię wszystko, co w mojej mocy, by sprawcy tego ataku zostali ukarani" - napisała w oświadczeniu tuż po incydentach Aleksandra Dulkiewicz, apelując do mieszkańców o przeciwstawianie się mowie nienawiści.

Podobny apel wystosowała Magdalena Adamowicz, żona zamordowanego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

"Zaczyna się od naklejek, a kończy na zamachach jak w Nowej Zelandii. Od mowy nienawiści i hejtu niedaleka droga do czynów, których skutki możemy odczuć wszyscy. Zacznijmy działać, przestańmy się na to godzić..." - zaznaczyła we wpisie na Facebooku.