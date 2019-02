NBP opublikował informacje o zarobkach pracowników

Narodowy Bank Polski opublikował na swojej stronie internetowej informacje o wysokości wynagrodzeń kadry kierowniczej w 2018 roku. To efekt postanowienia noweli ustawy dotyczącej jawności wynagrodzeń w banku centralnym.

Zdjęcie Prezes NBP Adam Glapiński (w środku), a za nim Martyna Wojciechowska /Piotr Guzik /Agencja FORUM

NBP podał informacje dotyczące wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto osiągniętego w 2018 r. przez poszczególnych pracowników kadry kierowniczej.

Wyróżniono stanowiska: dyrektora oddziału okręgowego, dyrektora departamentu (komórki równorzędnej), zastępcy dyrektora oddziału okręgowego, zastępcy dyrektora departamentu oraz osób zajmujących stanowiska równorzędne pod względem płacowym ze stanowiskiem dyrektora departamentu i jego zastępcy.

Podano wynagrodzenia brutto, a w ich skład wchodzą m.in. wynagrodzenie zasadnicze, chorobowe, zasiłki, premie, nagrody, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne.



NBP wyróżnił 126 pozycji na liście. Na najwyższe zarobki może liczyć dyrektor Departamentu Komunikacji i Promocji. Obecnie funkcję tę pełni Martyna Wojciechowska, od której zaczęło się całe zamieszanie związane z płacami w NBP. W 2018 r. zarabiała przeciętnie blisko 50 tys. zł (dokładnie 49 563 zł) miesięcznie.

Drugie miejsce na liście płac zajmuje dyrektor Departamentu Prawnego. Obecnie funkcję tę pełni Dorota Szymanek, która w 2018 r. zarabiała przeciętnie 47 331 zł. Miejsce na najniższym stopniu podium wśród najlepiej zarabiających pracowników kadry kierowniczej NBP przypadło dyrektorowi Departamentu Innowacji Finansowych. Jego szefem jest Robert Jagiełło, który w 2018 r. zarabiał 44 971 zł.

W strukturze płac kolejne miejsce zajmuje dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych. Piąty na liście jest dyrektor Departamentu Kadr (42 890 zł), a szósta pozycja należy do dyrektora Gabinetu Prezesa. To stanowisko piastuje Kamila Sukiennik, druga z pań, od których w grudniu rozpoczęło się dociekanie dotyczące zarobków w NBP. Szefowa gabinetu prezesa zarabiała w 2018 r. 42 760 zł.

Jak podano, w ubiegłym roku najmniej zarabiał doradca prezesa, który był zatrudniony na tym stanowisku 23-31.05.2018 i była to kwota 6 720 zł.

"Są to wynagrodzenia brutto średnioroczne za ubiegły rok na stanowiskach dyrektorów. To jest wynagrodzenie według PIT, mówiąc potocznie, czyli łącznie ze wszystkimi dodatkami i premiami. To nie jest wynagrodzenie zasadnicze" - powiedział dyrektor biura prasowego NBP Maciej Antes.