"Jeżeli taka jest świetna w Cisnej, dlaczego nie wygrała w gminie obok?" - w ten sposób Sławomir Neumann z PO odpowiada na krytyczne uwagi Elżbiety Łukacijewskiej na temat kampanii Koalicji Europejskiej.

"Zawalił sztab, nie przygotował, nie przeanalizował, powinien być odsunięty" - powiedziała po ogłoszeniu wyników wyborów do Elżbieta Łukacijewska, która wywalczyła mandat na Podkarpaciu z dziesiątego miejsca, i wygrała w gminie Cisna.



"Ja gratuluję pani Eli Łukacijewskiej wyniku w Cisnej, ale jeżeli taka jest świetna w Cisnej, dlaczego nie wygrała w gminie obok?" - odpowiedział na krytykę Sławomir Neumann, szef klubu parlamentarnego PO.



"Znaczy, wie pani, jeżeli będziemy analizować wynik przez jedną gminę na Podkarpaciu... Na Podkarpaciu przegraliśmy sromotnie z PiS-em. I jeżeli z tego my dzisiaj będziemy wyciągać wnioski, że akurat w gminie Cisna wygraliśmy, bo Ela Łukacijewska, z całą sympatią do niej, mieszka w tej gminie..." - mówił Neumann w Radiu Zet.