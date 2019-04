Neumann: Wprowadzimy "trzynastkę" dla emerytów i rencistów na stałe

- Wprowadzimy "trzynastkę" dla emerytów i rencistów jako stałe rozwiązanie. To, co jest dane, nie będzie odebrane. To zobowiązanie PO i każdego rządu, który utworzymy - mówił w piątek w PR3 przewodniczący klubu PO-KO Sławomir Neumann.

Zdjęcie Sławomir Neumann /Tomasz Jastrzębowski /Reporter

Neumann pytany o rządowy projekt "Emerytura plus", zakładający jednorazowy dodatek dla emerytów i rencistów w wysokości ok. 888 zł netto, odpowiedział, że tzw. trzynasta emerytura to zapowiedź lidera PO Grzegorza Schetyny, którą wprowadził do programu PO.

"Będziemy robić ten projekt nie w taki sposób, w jaki robi to PiS - jednorazowej pomocy, czy jednorazowej trzynastej emerytury, tylko jako stałe rozwiązanie, które będzie wprowadzone po wyborach przez rząd budowany przez PO" - powiedział Neumann.

Szef klubu PO-KO pytany o pozostałe świadczenia, które zostały wprowadzone w trakcie rządów PiS, w tym wdrażany obecnie 500 zł na każde dziecko, odpowiedział, że o 500 zł również na pierwsze dziecko PO mówiła od początku programu "500 plus".

"Przez te trzy lata ten program był niesprawiedliwy, bo wykluczał kilka milionów dzieci, ich matki, ojców" - ocenił Neumann.

Zobowiązanie PO

"Powtarzamy i będziemy to powtarzać do wyborów, a po wyborach będziemy to realizować: to, co jest dane, nie będzie odebrane - to jest zobowiązanie PO i każdego rządu, który PO będzie tworzyć" - zapewniał szef klubu PO-KO.

Neumann pytany o koalicję z Nowoczesną, stwierdził, że wybory do PE nie są wyborami, w które Nowoczesna chciała angażować wielu kandydatów. "Będziemy dalej szli w jesiennych wyborach do Sejmu i Senatu" - powiedział.

Szef klubu PO-KO pytany o sobotnią konwencję Koalicji Europejskiej powiedział, że zostanie ponownie zaprezentowany program wyborczy. "Także oczywiście odniesiemy się do polityki krajowej" - zapowiedział. Dodał, że będzie prezentacja i wystąpienia liderów list wyborczych w poszczególnych okręgach.

"Przyszłość Polski. Wielki Wybór"

Koalicja Europejska w czwartek zaprezentowała hasło "Przyszłość Polski. Wielki Wybór", pod którym idzie do wyborów europejskich. Liderzy PO, PSL, Nowoczesnej, SLD i Partii Zieloni podpisali także deklarację programową.

W deklaracji programowej KE znalazły się m.in. takie postulaty, jak zapewnienie takich samych standardów (dotyczących praw, wolności, poziomu życia) jak w Europie Zachodniej, poprawa jakości żywności oraz wyrównywanie szans w rolnictwie, dysponowanie funduszami europejskimi przez obywateli i samorządy, wyrównywanie poziomów życia Europejczyków, programy dla ludzi młodych czy poprawa jakości powietrza

Natomiast w sobotę w Warszawie odbędzie się pierwsza wspólna konwencja Koalicji Europejskiej.