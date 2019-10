Narodowy Fundusz Zdrowia powoła korpus oficerów językowych. Wszystko po to, by uprościć komunikację z obywatelami. Zmienić mają się m.in. pisma i strona internetowa.

Zdjęcie NFZ; zdj. ilustracyjne /Piotr Matusewicz /East News

P.o. prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Adam Niedzielski ocenia, że to pierwszy, ważny krok na drodze do lepszych relacji z pacjentami, i przyznaje, że Fundusz jako organizacja ma sporo pracy do wykonania.

Reklama

NFZ przekazał w piątkowej informacji, że w centrali Funduszu powstaje specjalny zespół, który zajmie się wprowadzaniem zasad prostego języka, zaczynając od pism kierowanych do pacjentów, przez stronę internetową Funduszu, po komunikację bezpośrednią na salach obsługi pacjentów.

"Powołamy korpus oficerów językowych. Będą to pracownicy, którzy już pracują w oddziałach wojewódzkich NFZ. Ich zadaniem będzie sprawdzanie pism i korespondencji, która wychodzi z urzędu, by były one napisane w prostej, przystępnej formie" - zapowiedział prezes Niedzielski.

NFZ akcentuje, iż badania pokazują, że prosty język wprost przekłada się na większe zaufanie klientów do instytucji, wpływa na jej lepsze postrzeganie, a nawet potrafi przynieść konkretne oszczędności finansowe.

Narodowy Fundusz Zdrowia podpisał deklarację w sprawie stosowania prostego języka w instytucji podczas II Forum Prostego Języka "Prosto i kropka", które w czwartek zorganizowano w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.