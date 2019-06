- Podejrzewam, że list grupy działaczy, w którym sprzeciwiają się oni połączeniu klubów Nowoczesnej i PO-KO, był inspirowany przez byłych członków partii - powiedziała liderka Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer.

W piątek, w przededniu wspólnego posiedzenia rad krajowych PO i Nowoczesnej, grupa działaczy Nowoczesnej z całej Polski skierowała do liderki ugrupowania list otwarty, w którym sprzeciwia się pomysłowi połączenia klubów sejmowych obu partii.

"Pod ładnie brzmiącą przykrywką połączenia klubów i integracji środowisk rozpoczyna się likwidacja Nowoczesnej; nie zgadzamy się na to" - napisali. Zaapelowali też o pilne zwołanie Nadzwyczajnej Konwencji Nowoczesnej.

Szefowa Nowoczesnej, pytana o ten list, powiedziała PAP, że tryb zwoływania Nadzwyczajnej Konwencji Nowoczesnej jest opisany w statucie. "Nie ma obecnie przesłanek, by ją zwoływać" - oświadczyła. "W sobotę spotyka się rada krajowa, będzie wtedy możliwość rozmowy nt. przyszłości partii. Organy statutowe działają" - zaznaczyła Lubnauer.

"Nie ma planów likwidacji Nowoczesnej"

Jak jednocześnie zapewniła, nie zapadła żadna decyzja o połączeniu Nowoczesnej z Platformą. Dodała, że oba ugrupowania działają niezależnie. "Nie ma żadnych planów likwidacji Nowoczesnej" - dodała.

Lubnauer zwróciła też uwagę, że o liście "bliżej nieokreślonej grupy działaczy" wie tylko od mediów, co - w jej ocenie - oznacza, że było to działanie stricte medialne. "Zachodzi podejrzenie, że było to inspirowane przez osoby, które były kiedyś w Nowoczesnej, a dziś są już poza szeregami partii" - stwierdziła.

Zgodnie ze statutem Nowoczesnej Konwencja jest zgromadzeniem demokratycznie wybranych przedstawicieli członków Nowoczesnej i najwyższym organem Nowoczesnej. Do kompetencji Konwencji należy m.in. określanie podstaw ideowych i strategicznych kierunków działania Nowoczesnej i podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Nowoczesnej oraz połączenia z inną partią lub innymi partiami.

Konwencję zwołuje przewodniczący na pisemny wniosek co najmniej połowy członków Nowoczesnej, uchwał zarządów regionów reprezentujących co najmniej połowę członków lub uchwał 2/3 zarządów regionów.

Na sobotę zaplanowano wspólne posiedzenie rad krajowych PO i Nowoczesnej poświęcone zacieśnieniu współpracy między partiami; rozmowy w tej sprawie trwają już od jakiegoś czasu.

Jak wynika z rozmów PAP z politykami Nowoczesnej, z sobotniego posiedzenia władz wyjdzie komunikat, że intencją obu partii jest m.in. połączenie ich klubów sejmowych. Posłowie Nowoczesnej mogą dołączyć do klubu PO-KO już w przyszłym tygodniu.

Choć większość posłów Nowoczesnej jest zgodnych i chce połączenia klubów w Sejmie, nie wszyscy działacze akceptują ten pomysł.