Nie żyje Henryk Wujec. Miał 79 lat

Henryk Wujec zmarł w sobotę nad ranem - poinformowała małżonka zmarłego Ludwika Wujec. Były działacz opozycji demokratycznej, członek KOR, działacz "Solidarności", więzień polityczny, po 1989 roku wieloletni poseł oraz doradca prezydenta Bronisława Komorowskiego odszedł w wieku 79 lat.

Henryk Wujec

O śmierci działacza opozycji PRL i uczestnika obrad Okrągłego Stołu informowała też na Twitterze Janina Ochojska.



"Wspaniały przyjaciel, przedobry człowiek, szlachetny i uczciwy do bólu. Społecznik z powołania i przyjaciel organizacji pozarządowych. Niewielu pamięta, że był z wykształcenia fizykiem. Pełnił wiele funkcji politycznych i społecznych. Odpoczywaj w pokoju, Heniu" - napisała na Twitterze Janina Ochojska.

Legenda opozycji

Henryk Wujec urodził się w 25 grudnia 1940 r. Z wykształcenia był fizykiem.



Od lat 70. angażował się w działalność opozycyjną i pomoc robotnikom. W latach 1976-1977 był współpracownikiem Komitetu Obrony Robotników, w maju 1977 uczestniczył w głodówce w kościele św. Marcina w Warszawie.



W latach 1977-1981 był członkiem Komitetu Samoobrony Społecznej "KOR". W 1978 r. został zwolniony z pracy za współpracę z organizacją.



W 1981 r. wstąpił do NSZZ "Solidarność", zasiadał we władzach krajowych związku. Od 13 grudnia 1981 do września 1982 był internowany, następnie do 1984. W 1986 r. został aresztowany na kilka miesięcy.



Był członkiem i sekretarzem Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie. W 1989 r. brał udział w obradach Okrągłego Stołu, w zespole ds. pluralizmu związkowego.



Poseł, wiceminister, doradca prezydenta

W III RP był posłem. W rządzie Jerzego Buzka zajmował stanowisko wiceministra rolnictwa.



W latach 2010-2015 pełnił funkcję doradcy prezydenta Bronisława Komorowskiego ds. społecznych.

W 2004 został odznaczony przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2006 prezydent Lech Kaczyński nadał mu Krzyż Komandorski z Gwiazdą tego orderu.