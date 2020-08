Henryk Wujec, działacz opozycji z czasów PRL, a po 1989 r. poseł, wiceminister rolnictwa i doradca prezydenta Bronisława Komorowskiego, zmarł w sobotę nad ranem (15 sierpnia) po ciężkiej chorobie. W mediach społecznościowych żegnają go politycy, dziennikarze i komentatorzy.

Zdjęcie Henryk Wujec zmarł po ciężkiej chorobie w wieku 79 lat /Mateusz Wlodarczyk /Agencja FORUM

W ostatnich miesiącach Henryk Wujec zmagał się z ciężką chorobą. O jego śmierci poinformowała jego żona, Ludwika Wujec.

"Zmarł Henryk Wujec, wielka postać polskiej opozycji demokratycznej, patriota, dobry człowiek. Cześć Jego pamięci!" - zareagował wicepremier i minister kultury Piotr Gliński.



"Żegnaj, Henryku. Twoje czyny i Twoja postawa będą na długie czasy inspiracją i przykładem. Odpoczywaj w Pokoju! Za wszystko dziękuję!" - napisał poseł KO Paweł Kowal.

"Trudno się pogodzić z wiadomością o śmierci Henryka Wujca. Najbardziej zajęty, a zawsze był zajęty, znajdował czas na rozmowę. Otwarty, mądry, odważny. Wyrazy głębokiego współczucia dla Rodziny. Cześć Jego Pamięci!" - tak Wujca wspomina Tomasz Siemoniak z PO.





"Duża strata dla życia publicznego - zmarł Henryk Wujec. Odważny, wyważony, przyjazny człowiek. Legenda i nieustające zaangażowanie" - napisała na Twitterze posłanka KO Barbara Nowacka.



"Odszedł Henryk Wujec, lider polskiej wolności. Wielki, skromny człowiek. Spoczywaj w pokoju" - napisał Szymon Hołownia, kandydat w niedawnych wyborach prezydenckich.



"Zmarł Henio Wujec. Wspaniały przyjaciel, przedobry człowiek, szlachetny i uczciwy do bólu. Społecznik z powołania i przyjaciel organizacji pozarządowych. Niewielu pamięta, że był z wykształcenia fizykiem. Pełnił wiele funkcji politycznych i społecznych. Odpoczywaj w pokoju, Heniu" - to z kolei wpis Janiny Ochojskiej, szefowej PAH i europosłanki KO.



"Ogromna strata. Odszedł Henryk Wujec. Wielka postać, budowniczy polskiej demokracji. Głos rozsądku, autorytet moralny. Wielka, wielka strata dla Polski. Cześć jego pamięci" - napisała Wanda Nowicka, posłanka Lewicy.



"Bardzo smutna wiadomość. Zmarł Henryk Wujec, niezwykły człowiek, wielki autorytet, zawsze zaangażowany, zapracowany, ale za każdym razem znajdował czas na rozmowę i obdarowywał wszystkich uśmiechem. Trudno opisać żal po Jego śmierci. Wyrazy współczucia dla Rodziny" - napisała wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska.



Legenda opozycji, poseł, doradca prezydenta

Henryk Wujec był działaczem opozycji demokratycznej w czasach PRL, członkiem KOR, działaczem "Solidarności", więźniem politycznym, a po 1989 roku wieloletnim posłem oraz doradcą prezydenta Bronisława Komorowskiego.

Urodził się w 1940 r. Z wykształcenia był fizykiem.



Od lat 70. angażował się w działalność opozycyjną i pomoc robotnikom. W 1981 r. wstąpił do NSZZ "Solidarność", zasiadał we władzach krajowych związku. Od 13 grudnia 1981 do września 1982 był internowany, następnie do 1984. W 1986 r. został aresztowany na kilka miesięcy.

W 1989 r. brał udział w obradach Okrągłego Stołu, w zespole ds. pluralizmu związkowego