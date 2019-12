Ustaliliśmy, że jest przynajmniej jeden świadek wypadku, w którym zginął były poseł Janusz Dzięcioł. Sekcja zwłok byłego parlamentarzysty odbędzie się w poniedziałek - przekazał rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Toruniu Andrzej Kukawski.

Zdjęcie Były poseł Janusz Dzięcioł zginął w piątek rano w wypadku na przejeździe kolejowym koło Grudziądza / Tytus Żmijewski /PAP

Były poseł PO Dzięcioł zginął w piątek rano w wypadku na przejeździe kolejowym w Białym Borze koło Grudziądza, co potwierdziła szefowa Prokuratury Rejonowej w Grudziądzu Agnieszka Reniecka.

"Śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte i jest to niezależne od pisemnej decyzji w takiej sprawie. O jego wszczęciu decydują faktycznie podjęte na miejscu zdarzenia czynności" - wyjaśnił prokurator Kukawski. Dodał, że policjanci pod nadzorem prokuratora nadal przeprowadzają oględziny.

"Mamy ustalonego przynajmniej jednego świadka zdarzenia. Czy on został przesłuchany, czy będzie się to działo za chwilę - trudno mi w tej chwili powiedzieć. W poniedziałek odbędzie się sekcja zwłok byłego posła. Odnośnie okoliczności wypadku nie będziemy się w tej chwili wypowiadali. Doszło do zderzenia samochodu z pociągiem, ale na wskazanie przyczyn i okoliczności jest jeszcze zbyt wcześnie" - powiedział Kukawski.

W nieoficjalnych informacji przekazywanych przez media wynika, że jedną z hipotez, które biorą pod uwagę śledczy, jest oślepienie byłego posła kierującego citroenem C5 przez słońce. W momencie wypadku widoczność mogła utrudniać także mgła.

"O godzinie 8.40 na przejeździe kolejowo-drogowym koło Grudziądza pod pociąg relacji Toruń Główny - Grudziądz pomimo czerwonych świateł wjechał samochód osobowy. Komisja ustali, co spowodowało, że pomimo sygnału zabraniającego wjazdu doszło do zdarzenia. W wypadku zginął kierowca samochodu. Nikt z pasażerów ani obsługi pociągu nie został ranny" - poinformował Karol Jakubowski z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Jak powiedział sierż. sztab. Maciej Szarzyński z grudziądzkiej policji, w samochodzie jechał tylko były. poseł. Do wypadku doszło, gdy kierowca wykonywał manewr skrętu w lewo. Miejsce wypadku zabezpieczają służby. Ruch pociągów na trasie Grudziądz - Kornatowo (powiat chełmiński) został wstrzymany. Wprowadzona została komunikacja zastępcza.

Janusz Dzięcioł 11 grudnia skończyłby 66 lat. Posłem był w latach 2007-2015. W 2001 roku wygrał pierwszą polską edycję programu Big Brother. W swojej karierze zawodowej był m.in. szefem straży miejskiej w Świeciu. W 2014 roku startował w wyborach na urząd prezydenta Grudziądza. W 2019 roku wystartował w wyborach do Sejmu, jako bezpartyjny polityk z listy PSL.