W wypadku na przejeździe kolejowym w Białym Borze pod Grudziądzem zginął Janusz Dzięcioł - informuje "Gazeta Pomorska". Informację potwierdza także szefowa Prokuratury Rejonowej w Grudziądzu Agnieszka Reniecka. Janusz Dzięcioł to były poseł, szef straży miejskiej w Świeciu i zwycięzca pierwszej edycji programu Big Brother. Miał 65 lat.

Zdjęcie Janusz Dzięcioł /Piotr Bławicki /East News

Jak precyzuje "Gazeta Pomorska", przejazd kolejowy, na którym doszło do wypadku, nie ma szlabanów.

"O godzinie 8.40 na przejeździe kolejowo-drogowym koło Grudziądza pod pociąg relacji Toruń Główny-Grudziądz pomimo czerwonych świateł wjechał samochód osobowy. Komisja ustali, co spowodowało, że pomimo sygnału zabraniającego wjazdu, doszło do zdarzenia. W wypadku zginął kierowca samochodu" - poinformowała policja.



Z informacji "Gazety Pomorskiej" wynika, że ofiara to Janusz Dzięcioł. Informację potwierdza także prokuratura.



W 1991 roku Dzięcioł objął funkcję komenanta straży miejskiej w Świeciu. Dziesięć lat później wziął udział w pierwszej edycji programu Big Brother, który wygrał.

W latach 2002-2007 był radnym i wiceprzewodniczącym rady miejskiej w Grudziądzu. W wyborach parlamentarnych 2007 kandydował z powodzeniem na stanowisko posła w okręgu toruńskim. Kandydował wówczas z list PO. W 2011 roku ponownie został posłem. W trakcie kadencji opuścił szeregi PO.

W 2019 wystartował do Sejmu jako bezpartyjny kandydat z listy PSL.