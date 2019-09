Nie żyje Kornel Morawiecki. Ojciec premiera miał 78 lat

Po długiej chorobie zmarł marszałek senior Kornel Morawiecki. Miał 78 lat.

W poniedziałek zmarł Kornel Morawiecki, fizyk, nauczyciel akademicki, działacz opozycji antykomunistycznej w czasach PRL, założyciel i przewodniczący Solidarności Walczącej, poseł i marszałek senior Sejmu VIII kadencji. Ojciec premiera Mateusza Morawieckiego miał 78 lat.



Kornel Morawiecki był legendą "Solidarności", wieloletnim działaczem opozycji antykomunistycznej, jednym z przywódców strajków z sierpnia 1980 r. i posłem.



W styczniu 2019 r. Morawiecki trafił do szpitala, gdzie przeszedł operację. W jednym z wywiadów przyznał, że wykryto u niego raka trzustki.



Wykładowca akademicki

Kornel Morawiecki urodził się 3 maja 1941 r. w Warszawie.

W 1963 r. ukończył studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego, tam też rozpoczął swoją późniejszą karierę. W 1970 r. obronił doktorat. Był wieloletnim pracownikiem naukowym. Od 1973 r. do 2009 r. pracował w Instytucie Informatyki Politechniki Wrocławskiej.

Pierwsze kroki w opozycji

W 1968 r. uczestniczył w strajkach studenckich i zaangażował się w działalność opozycyjną.



Drukował i kolportował ulotki potępiające ówczesne władze za represje wobec uczestników protestów, później wydawał ulotki przeciwko interwencji wojski Układu Warszawskiego w Czechosłowacji w 1968 r., czy przeciwko stłumieniu protestów w 1970 r.



Strajki w 1980 roku

W 1979 r. związał się z drugoobiegowym "Biuletynem Dolnośląskim". W sierpniu 1980 r. organizowali strajki we Wrocławiu. Został aresztowany i osądzony za przygotowanie odezwy do żołnierzy radzieckich stacjonujących w Polsce.



We wrześniu tego samego roku uczestniczył w budowaniu regionalnych struktur "Solidarności".



Uniknął internowania po wprowadzeniu stanu wojennego. Od tamtej pory zaangażował się w działalność podziemną. W nocy z 13 na 14 grudnia ukazał się pierwszy numer drugoobiegowego pisma "Z dnia na dzień". Wydawał także prasę regionalnej "Solidarności".



"Solidarność Walcząca"

Na przełomie maja i czerwca 1982 r. Kornel Morawiecki powołał organizację "Solidarność Walcząca". Jak wskazano w jej manifeście, podstawowymi założeniami była "walka o odzyskanie niepodległości i budowa Rzeczpospolitej Solidarnej", odrzucano ugodę z władzą oraz deklarowano "walkę podjazdową na wszystkich poziomach i różnymi metodami".



9 listopada 1987 r. we Wrocławiu Morawiecki został zatrzymany przez SB. Przetransportowano go do Warszawy i osadzono w areszcie na Rakowieckiej.



30 kwietnia 1988 r. Morawiecki wyjechał do Włoch, ale podczas próby powrotu do kraju został deportowany do Wiednia. Do Polski udało mu się powrócić po koniec sierpnia 1988 r.



Wielokrotny kandydat w wyborach po 1989 r.

Po 1989 r. wielokrotnie bezskutecznie startował w wyborach prezydenckich, do Sejmu i do Senatu z różnych list.



W 2015 r. Kornel Morawiecki rozpoczął współpracę z Pawłem Kukizem i wywalczył mandat poselski uzyskując 26 101 głosów.



W 2016 r. zrezygnował z członkostwa w klubie Kukiz'15 po tym jak posłanka Małgorzata Zwiercan została przyłapana na głosowaniu "na dwie ręce" - również w jego imieniu. W maju 2016 r. Kornel Morawiecki założył koło poselskie Wolni i Solidarni oraz stanął na jego czele. Kilka miesięcy później utworzył partię o tej samej nazwie.



Ojciec premiera

Prywatnie był ojcem piątki dzieci. W grudniu 2017 r. jego syn Mateusz Morawiecki został premierem w rządzie Prawa i Sprawiedliwości.