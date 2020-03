Nie żyje Marek Lehnert, dziennikarz radiowy i prasowy. O nagłej śmierci poinformowała jego żona Sylwia Wysocka.

"Dzisiaj w Rzymie zmarł nagle mój mąż Marek Lehnert. Proszę o uszanowanie prywatności i spokoju mojej rodziny" - napisała na Twitterze Sylwia Wysocka.

Marek Lehnert miał 69 lat. Był dziennikarzem prasowym i radiowym, wieloletnim korespondentem Polskiego Radia w Rzymie, watykanistą.



Marek Lehnert ukończył studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1970 do 2000 roku współpracował z "Tygodnikiem Powszechnym". W latach 1980-1984 pracował w polskojęzycznej wersji gazety "L’Osservatore Romano", do 1993 był watykańskim korespondentem Radia Wolna Europa, a od 1994 do 28 lutego 2017 był korespondentem Polskiego Radia w Rzymie.