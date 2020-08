Nie żyje Piotr Soyka, prezes grupy kapitałowej Remontowa Holding w Gdańsku oraz wieloletni prezes Gdańskiej Stoczni "Remontowa". Miał 76 lat.

Jak poinformował w poniedziałek 3 sierpnia prokurator Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, ciało mężczyzny znaleziono w jego domu w Sopocie w niedzielę.

"Wstępne oględziny dokonane na miejscu zdarzenia nie wskazują na to, by do śmierci przyczyniły się osoby trzecie" - powiedział Duszyński. Dodał, że zaplanowano sekcję zwłok.

Zgon Piotra Soyki potwierdziło biuro prasowe Remontowa Holding.

PAP nieoficjalnie: Wstępna analiza wskazuje na samobójstwo

PAP ustaliła nieoficjalnie, w źródłach zbliżonych do organów ścigania, że wstępnie za najbardziej prawdopodobną przyczynę śmierci uznano samobójstwo.

Piotr Soyka urodził się 31 grudnia 1943 r. w Świętochłowicach (Śląskie). Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej.

Twórca oraz prezes (od 2013 r.) Remontowa Holding w Gdańsku - największej w Polsce grupy kapitałowej w branży stoczniowej, składającej się z 25 firm.

Związany z polskim przemysłem okrętowym od 1972 r. W latach 1980-83 był dyrektorem naczelnym Morskiej Stoczni Remontowej w Świnoujściu (Zachodniopomorskie).

Laureat licznych tytułów i odznaczeń

W latach 1989-2009 był prezesem zarządu Gdańskiej Stoczni "Remontowa" im. J. Piłsudskiego SA, dokonując restrukturyzacji i przekształcenia tego przedsiębiorstwa w grupę stoczniową. Przez kilka lat od 2009 r. był też przewodniczącym rady nadzorczej Gdańskiej Stoczni "Remontowa".

Był prezesem m.in. Związku Pracodawców Forum Okrętowe (2003-2011) i Gdańskiego Klubu Biznesu (2004-2006). W latach 1998-2002 był radnym sejmiku pomorskiego z ramienia Akcji Wyborczej Solidarność.

Laureat licznych tytułów i odznaczeń - m.in. Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju przemysłu stoczniowego (2002).