W wieku 72 lat po ciężkiej chorobie zmarł pisarz, krytyk i wieloletni redaktor naczelny "Nowej Fantastyki" Maciej Parowski, autor m.in. powieści "Twarzą ku ziemi" i "Burza. Ucieczka z Warszawy '40" oraz scenariuszy komiksowych m.in. "Funky Koval", "Wiedźmin" i "Planeta robotów".

Zdjęcie Maciej Parowski miał 72 lata /Piotr Kamionka/REPORTER /Reporter

O śmierci Parowskiego poinformowała w poniedziałek redakcja "Nowej Fantastyki" na swoim profilu na Facebooku. "Maciek był związany z 'Fantastyką' od początku istnienia czasopisma, przez długie lata stał też na jej czele i do ostatnich dni był dobrym duchem naszej redakcyjnej rodziny. Jego zasług dla fantastyki w Polsce nie da się ogarnąć - ilu autorów odkrył i wychował, ile znakomitej twórczości przedstawiał, przybliżał i objaśniał kolejnym pokoleniom miłośników gatunku. Sam też tworzył - powieści ('Twarzą ku ziemi', 'Burza'), scenariusze komiksowe ('Funky Koval', 'Wiedźmin'), opowiadania. Jego eseje, analizy, wywiady, recenzje zapełniały kolejne tomy 'Małp Pana Boga' (...). Będzie nam go ogromnie brakowało" - czytamy we wpisie.

Kim był Maciej Parowski?

Maciej Parowski (ur. 27 grudnia 1946 r. w Warszawie) był pisarzem, krytykiem i redaktorem fantastyki naukowej. Ukończył wydział elektryczny Politechniki Warszawskiej. Od 1974 r. pracował w tygodniku studenckim "Politechnik" - początkowo w charakterze felietonisty, następnie jako kierownik działu kulturalnego i sekretarz redakcji, a w końcu jako redaktor naczelny.

Od 1977 r. był kierownikiem działu krytyki i nauki tygodnika "Razem". Dwa lata później, w 1979 r. został publicystą tego tytułu. Opowiadania i felietony publikował także m.in. w "Życiu Warszawy", "Kulturze", "Polityce", "Na Przełaj" i "Ekranie". W latach 1982-2013 kierował działem literatury polskiej w miesięczniku "Fantastyka" (później przekształconym w "Nową Fantastykę"), a od 1992 r. do 2003 r. był także redaktorem naczelnym pisma. Pełnił ponadto funkcję redaktora naczelnego "Czasu Fantastyki".

W swoim dorobku Maciej Parowski ma m.in. książki "Twarzą ku ziemi" (1982 r.), "Sposób na kobiety" (1985 r.), "Burza. Ucieczka z Warszawy '40" (2010 r.), "Małpy Pana Boga. Słowa" (2011 r.), "Małpy Pana Boga. Obrazy" (2013 r.), "Z bandytą w windzie" (2015 r.) oraz "Kukułka na koniu trojańskim. Małpy Pana Boga 3. Retrospekcje" (2017 r.). Jest także autorem scenariuszy m.in. komiksów "Funky Koval", "Wiedźmin", "Planeta Robotów", "Burza" i "Naród wybrany".

Za zasługi dla polskiego komiksu został doceniony w 2006 r. doktoratem humoris causa, czyli Nagrodą im. Papcia Chmiela przyznaną podczas Międzynarodowego Festiwalu Komiksu w Łodzi. W 2007 r. został uhonorowany srebrnym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

Maciej Parowski zmarł w niedzielę 2 czerwca po ciężkiej chorobie. Miał 72 lata.