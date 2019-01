Data pogrzebu prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza będzie dniem żałoby narodowej - zapowiedział prezydent Andrzej Duda. 53-letni Paweł Adamowicz zmarł w poniedziałek 14 stycznia po południu w szpitalu. Trafił tam po ataku 27-letniego Stefana W., który podczas finału WOŚP w Gdańsku ranił go nożem. Mimo starań Adamowicza nie udało się uratować. Data pogrzebu jeszcze nie jest znana.

Zdjęcie Na zdjęciu archiwalnym z dnia 13.10.2018 r. Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz / Adam Warżawa /PAP

Paweł Adamowicz był prezydentem Gdańska przez 20 lat. Osierocił dwie córki - 15-letnią Antoninę i 8-letnią Teresę.



Do ataku doszło w niedzielę, 13 stycznia, około godz. 20.00 podczas finału WOŚP w Gdańsku. Napastnikiem był 27-letni Stefan W., który wtargnął na scenę zaraz po rozpoczęciu "Światełka do nieba" i zadał prezydentowi Gdańska ciosy nożem.



Adamowicz był reanimowany i został przewieziony do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, gdzie przeszedł poważną, pięciogodzinną operację. Lekarze poinformowali, że miał poważne rany serca, przepony i narządów wewnątrz jamy brzusznej. Jego stan był krytyczny. Prezydent Gdańska zmarł następnego dnia po południu.



Marsze pamięci

Po dramatycznych wydarzeniach, jakie miały miejsce w niedzielę w Gdańsku, w wielu miastach w Polsce miały miejsce wiece i marsze poświęcone pamięci tragicznie zmarłego prezydenta. Szczegółowe relacje tutaj.



Tak wyglądały ulice Gdańska, gdzie zebrało się około 16 tys. osób:



Wśród nich byli m.in. szef Rady Europejskiej Donald Tusk, wiceprezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz oraz wojewoda pomorski Dariusz Drelich. Obecny był również były prezydent Lech Wałęsa.



Mieszkańcy miasta, z którymi rozmawiali dziennikarze Polskiej Agencji Prasowej, przyznawali, że nie mogą zrozumieć tej tragedii. Dla nich Gdańsk kojarzył się do wczoraj z bezpieczeństwem, spokojem, solidarnością. Teraz, jak twierdzą, każdy kolejny dzień nie będzie już taki sam. Relacja z Gdańska tutaj .

Zdjęcie Znicze przy Dworze Artusa na Długim Targu w Gdańsku / Adam Warżawa / PAP

Sprawca

27-letni Stefan W. kilka tygodni przed atakiem na Adamowicza wyszedł z więzienia, gdzie spędził 5 lat. Według nieoficjalnych informacji PAP, podczas pobytu w zakładzie karnym u mężczyzny rozpoznano schizofrenię. Był on pod stałą medyczną kontrolą do końca odbywania kary za napady na bank.

Stefan W. oskarżany był o dokonanie czterech napadów na placówki bankowe na przełomie maja i czerwca 2013 r. Mężczyzna napadł na trzy gdańskie placówki SKOK-ów i na bank Crédit Agricole. Zastraszał pracowników banków bronią: w jednym przypadku był to pistolet gazowy, w trzech innych - pistolet alarmowy na naboje hukowe. Podczas jednego z rabunków mężczyzna wystrzelił w sufit.

Przed zatrzymaniem nigdzie nie pracował. Żył z pieniędzy ze spadku po ojcu i dzięki pomocy rodziny. Gdy zabrakło mu środków do życia, zaczął napadać na banki. Więcej tutaj.



Stefan W. usłyszał zarzut zabójstwa z motywacji zasługującej na szczególne potępienie, został tymczasowo aresztowany. 27-latek nie przyznał się do winy. "Podejrzany o zabójstwo prezydenta Gdańska Stefan W. złożył wyjaśnienia przed prokuratorem, w których skupił się głównie na opowieści o sobie" - poinformował w poniedziałek po południu adwokat mężczyzny mec. Damian Konieczny, który jest obrońcą z urzędu. Więcej tutaj.



27-latek wtargnął na scenę podczas gdańskiego finału WOŚP i zaatakował nożem Adamowicza, który chwilę wcześniej skończył swoją przemowę. Napastnik krzyczał, że nienawidzi PO.



Rezygnacja Jurka Owsiaka

Z związku ze śmiercią Adamowicza decyzję o odejściu z funkcji prezesa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy podjął Jerzy Owsiak. "Składam rezygnację z funkcji prezesa fundacji WOŚP" - powiedział na specjalnej konferencji prasowej. Zapowiedział też, że fundacja będzie nadal funkcjonowała.



O to, by Owsiak nie rezygnował z szefowania Orkiestrze, apelowała m.in. Janina Ochojska.



Kondolencje

Po śmierci Pawła Adamowicze kondolencje spłynęły z całego świata. Głos zabrało także wielu polskich polityków.



Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska, człowiek Solidarności i wolności, Europejczyk, mój dobry przyjaciel, został zamordowany. Niech spoczywa w pokoju" - przekazał szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Jak napisał prezydent Andrzej Duda, "wrogość i przemoc przyniosła najtragiczniejszy skutek i ból. Nie wolno nam się z tym pogodzić".



"Marylko, jesteśmy z Tobą, z całą Waszą Trójką, najmocniej, najgłębiej jak to tylko możliwe..." - napisał z kolei Jerzy Buzek.



Sylwetka

Paweł Adamowicz był z wykształcenia prawnikiem. W latach 1990-1993 sprawował funkcję prorektora ds. studenckich na Uniwersytecie Gdańskim. W latach 1994-1998 był przewodniczącym rady miasta Gdańska, a od 1998 r. prezydentem tego miasta. W 2001 r. znalazł się wśród założycieli regionalnych struktur Platformy Obywatelskiej.



"Mam zaszczyt być prezydentem mojego ukochanego Gdańska, miasta wolności i solidarności. W obecnej kadencji 2014-2018 koncentruję się na budowie wspólnoty gdańszczanek i gdańszczan, szukaniu tego co łączy i spaja nas jako społeczeństwo i mieszkańców naszego pięknego miasta" - pisał o sobie Paweł Adamowicz.



Więcej tutaj --> Paweł Adamowicz - człowiek z Gdańskiem w sercu

Rodzina

Prywatnie był mężem i ojcem dwóch córek. "Mam wspaniałą rodzinę. Żona Magdalena Adamowicz jest doktorem prawa i pracuje jako adiunkt w Katedrze Prawa Morskiego UG. Nasze dwie córki - Antonina i Teresa urodziły się odpowiednio w 2003 i 2010 r." - pisał Adamowicz w trakcie swojej ostatniej kampanii na prezydenta Gdańska.



Ostatnie przemówienie

"Gdańsk jest szczodry. Gdańsk dzieli się dobrem. Gdańsk chce być miastem solidarności. Za to wszystko wam serdecznie dziękuję. Na ulicach, placach Gdańska wrzucaliście pieniądze, byliście wolontariuszami. To jest cudowny czas dzielenia się dobrem. Jesteście kochani. Gdańsk jest najcudowniejszym miastem na świecie. Dziękuję wam" - mówił Adamowicz ze sceny Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku. Jak się okazało, było to jego ostatnie przemówienie.