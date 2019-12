"Niedorzeczne krytyki". Kard. Grocholewski wspiera abp. Jędraszewskiego

"Pragnę wyrazić Ci moje wysokie uznanie dla Twego umiłowania prawdy, Kościoła, Polski, dla Twego poczucia odpowiedzialności za powierzoną Ci misję, realizmu, odwagi w głoszeniu prawdy objawionej i zdrowego rozsądku" - napisał kardynał Zenon Grocholewski w liście skierowanym do arcybiskupa Marka Jędraszewskiego.

List kardynała Grocholewskiego do arcybiskupa Jędraszewskiego opublikowała na swoim profilu na Twitterze Archidiecezja Krakowska.

"Przekazuję jak najlepsze życzenia obfitych łask Bożych na cały nadchodzący Rok Pański 2020 w wypełnianiu Twojej szlachetnej posługi duszpasterskiej dla dobra Archidiecezji Krakowskiej oraz całego Kościoła w Polsce" - czytamy we wstępie.



"Pragnę wyrazić Ci moje wysokie uznanie dla Twego umiłowania prawdy, Kościoła, Polski, dla Twego poczucia odpowiedzialności za powierzoną Ci misję, realizmu, odwagi w głoszeniu prawdy objawionej i zdrowego rozsądku. Jestem przekonany, że Twojej miłości w ten sposób uskutecznianej nie potrafią przytłumić, a tym mniej zgasić, niedorzeczne krytyki, niezrozumienie ani obraźliwe i prostackie impertynencje"- stwierdził kard. Grocholewski.



Zapewnił też o modlitwie za metropolitę krakowskiego. "Modlę się także za tych, którzy nas obrażają" - dodał kardynał.



W ostatnich dniach szeroko dyskutowana i krytykowana jest wypowiedź abp. Jędraszewskiego z wywiadu dla Telewizji Republika. "Ekologizm to zjawisko bardzo niebezpieczne, bo to nie jest tylko pod postacią nastolatki, to coś co się narzuca, a ta aktywistka staje się wyrocznią dla wszystkich sił politycznych, społecznych" - stwierdził metropolita krakowski.



Powiedział też, że zjawisko to "jest sprzeczne z tym wszystkim co jest zapisane w Biblii, począwszy od Księgi Rodzajów, gdzie jest wyraźnie mowa o cudzie stworzenia świata przez Boga".