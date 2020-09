Niedźwiedź na terenie Pienińskiego Parku Narodowego

Na terenie Pienińskiego Parku Narodowego przebywa niedźwiedź - poinformowali pracownicy PPN. W związku z tym zaapelowali o zachowanie szczególnej ostrożności podczas górskich wędrówek.

"Uwaga! Na terenie Pienińskiego Parku Narodowego przebywa niedźwiedź. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności" - poinformowano w poniedziałek (14 września) na stronie internetowej PPN.

Pracownicy parku zwrócili się także do turystów o niezbaczanie z wyznaczonych szlaków turystycznych.

"Jeśli spotkasz niedźwiedzia, zachowaj spokój i oddal się w przeciwnym kierunku" - przypomniano. "W przypadku zaobserwowania niedźwiedzia lub jego tropów prosimy o przekazanie informacji do dyrekcji parku" - dodano w komunikacie.

Do ataków dochodzi niezwykle rzadko

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk podkreśla, że szczególną ostrożność należy zachować w gęstych zaroślach, miejscach obfitujących w leśne owoce, młodniku iglastym, a także w pobliżu padliny i punktów dokarmiania zwierzyny. To właśnie w tych miejscach istnieje duże prawdopodobieństwo spotkania niedźwiedzia.



"Przebywając w gęstym lesie bądź czujny, a w górach poruszaj się tylko po wyznaczonych ścieżkach. Jeśli jesteś zmuszony zboczyć ze szlaku, hałasuj. Zwłaszcza, gdy widoczność jest ograniczona - na przykład podczas mgły. Spraw, by zwierzę usłyszało cię zawczasu i mogło zejść z twojej drogi. Możesz gwizdać, rozmawiać lub śpiewać - zrób wszystko, by go nie zaskoczyć" - przypomina Instytut Ochrony Przyrody PAN .

Instytut podkreśla, że przypadki agresywnych zachowań niedźwiedzi brunatnych zdarzają się w Polsce niezwykle rzadko, bo nie traktują one człowieka jako potencjalnej ofiary. Najczęstszą przyczyną ataków niedźwiedzi na ludzi jest zaskoczenie.



"Miej świadomość, że niedźwiedź to nie miś. Pamiętaj, że las jest domem zwierząt, a my jesteśmy w nim tylko gośćmi" - apeluje PAN.



Oko w oko z niedźwiedziem. Jak się zachować?

Zespół Instytutu Ochrony PAN przypomina także, jak zachować się, gdy w górach dojdzie do spotkania z niedźwiedziem.

"Najważniejsze jest zachowanie spokoju. Nie ulegaj panice. W żadnym wypadku nie zbliżaj się do zwierzęcia. Jeżeli niedźwiedź nie jest świadomy twojej obecności, wycofaj się cicho i powoli, gdy nie będzie patrzył w twoją stronę" - czytamy w poradniku.

Co w przypadku, gdy niedźwiedź zdążył nas zauważyć? Wówczas - jak radzą eksperci - należy pozostać na swoim miejscu.



"Nie biegnij, to może sprowokować pogoń! Niedźwiedź, stojąc na tylnych łapach, bada otoczenie. Pokaż mu, że ma do czynienia z człowiekiem. Wyprostuj się, daj mu znać o swojej obecności, mówiąc niskim, stanowczym głosem i wolno wymachuj rękoma ponad głową. Wycofaj się powoli i ostrożnie drogą, którą przyszedłeś - nigdy nie uciekaj!" - podkreślają naukowcy z PAN.