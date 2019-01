Dokładnie 15 990 195 zł udało się zebrać w internetowej zbiórce "Ostatnia puszka Pana Prezydenta na WOŚP". Akcję wsparło 264 tys. darczyńców. "To jest najpiękniejsze obywatelskie szaleństwo na świecie" - skomentowała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Zdjęcie Paweł Adamowicz został zaatakowany podczas finału WOŚP w Gdańsku / Andrzej Hulimka/Forum /FORUM

Miał być 1000 zł, jest niemal 16 mln zł. To efekt akcji zbierania datków zorganizowanej przez gdańszczankę Patrycję Krzymińską.



Zbiórka zatytułowana "Ostatnia puszka Pana Prezydenta dla WOŚP" została uruchomiona stycznia, w dniu śmierci prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza. "Czy chcesz wesprzeć wraz ze mną szlachetny cel? Zbieram pieniądze na rzecz organizacji WOŚP, a każdy Twój datek - zarówno mały, jak i duży - będzie się liczyć. Przyda się każdy grosz" - napisała organizatorka.



Zdjęcie Strona zbiórki / facebook.com

Skąd pomysł na akcję? "W dniu śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza zobaczyłam reportaż, w którym widziałam jak on z uśmiechniętą buzią, był szczęśliwy, że udało mu się pobić jego własny rekord i zebrał ponad pięć tysięcy sześćset złotych do puszki. I to wtedy mnie tak uderzyło, że on tyle finałów WOŚP z nami grał i pomyślałam, że to koniec i że już z nami nie zagra, i dlatego do jego ostatniej puszki dorzućmy drobniaka od siebie. I tak powstała akcja dla znajomych na samym początku. I to poszło dalej w świat (...)" - opowiadała w Dzień Dobry TVN Patrycja Krzymińska.





Za organizację zbiórki Krzymińskiej podziękował Jerzy Owsiak, szef WOŚP. Wówczas - w poniedziałek w południe - wynik zbiórki wynosił 1,5 mln zł. "Patrycjo, chciałaś bardzo, aby te pieniędzy były także jako pieniądze pana prezydenta. I to będzie dalszy ciąg tej puszki. Do końca dnia do jutra ona działa" - powiedział na konferencji prasowej.



Podsumowując zbiórkę w tzw. wirtualnych puszkach, Owsiak wymienił też m.in. Mamę Ginekolog, blogerkę, która, sprzedając audiobooki o swoim blogu, zebrała milion złotych.

Wideo WOŚP kupi karetkę neonatologiczną dla Gdańska. Wszystko dzięki "ostatniej puszcze" dla prezydenta Adamowicza

W niedzielę 13 stycznia wieczorem Pawła Adamowicza zaatakował nożem w centrum miasta 27-letni Stefan W., który podczas finału WOŚP wtargnął na scenę. Samorządowiec w bardzo ciężkim stanie trafił do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, gdzie w zeszły poniedziałek po południu zmarł. Paweł Adamowicz miał 53 lata, prezydentem Gdańska był od 20 lat. W sobotę odbył się pogrzeb prezydenta Gdańska. Urna z prochami Adamowicza spoczęła w kaplicy św. Marcina w Bazylice Mariackiej w Gdańsku.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Paweł Adamowicz (1965-2019) INTERIA.TV