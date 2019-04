Według danych niemieckiego Federalnego Urzędu Kryminalnego (BKA) rośnie liczba brutalnych przestępstw, takich jak zabójstwa, gwałty czy pobicia, popełnianych przez migrantów - podaje we wtorek portal dziennika "Welt".

W raporcie BKA "Przestępczość w kontekście migracji" są brane pod uwagę tylko ciężkie naruszenia prawa, takie jak zabójstwo, usiłowanie zabójstwa, gwałt, usiłowanie gwałtu, uszkodzenie ciała czy rozbój.

W 2018 roku policja zarejestrowała 1 mln 25 tys. przestępstw z tej kategorii. 102 tys. z nich to przypadki, w których co najmniej jednym z podejrzanych był migrant. Jest to skok o 7 proc. w porównaniu z rokiem 2017.

Szczególnie wzrosła liczba przestępstw w kategorii: zabójstwo i usiłowanie zabójstwa - 105 proc. W 2017 roku ofiarami migrantów padło 112 osób, a w 2018 r. - 230.

Liczba przestępstw w kategorii: gwałt i usiłowanie gwałtu podskoczyła o jedną piątą. Z 2 706 przypadków w 2017 roku, do 3 261 w 2018 r.

Wśród 102 tys. ofiar ciężkich przestępstw, w których przynajmniej jednym podejrzanym był migrant, nieco ponad 46 tys. to obywatele Niemiec - o 19 proc. więcej niż w roku 2017.

Z Berlina Artur Ciechanowicz