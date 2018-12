​Nieoficjalnie: Jacek Protasiewicz dołączy do koła Nowoczesnej

Poseł Unii Europejskich Demokratów Jacek Protasiewicz dołączy prawdopodobnie do koła Nowoczesnej i tym samym spowoduje, że Nowoczesna znów będzie miała klub w Sejmie - dowiedziała się nieoficjalnie PAP. Decyzja w tej sprawie ma zostać ogłoszona po wtorkowym posiedzeniu klubu PSL-UED.

Zdjęcie Jacek Protasiewicz /Pawel Wisniewski /East News

W zeszłym tygodniu z Nowoczesnej odeszło siedmioro posłów (w tym szefowa klubu Kamila Gasiuk-Pihowicz), którzy wraz z wykluczonym z Nowoczesnej posłem Piotrem Misiłą przeszli do klubu PO, który zmienił nazwę na klub Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska. Po odejściu siedmiu posłów klub Nowoczesnej przestał istnieć i stał się 14-osobowym kołem.

Reklama

Od zeszłego tygodnia Nowoczesna prowadziła z kilkorgiem posłów rozmowy w sprawie dołączenia do koła, tak, aby mogła ona na powrót stać się klubem i nie straciła przez to swej reprezentacji w Prezydium Sejmu, czy komisjach sejmowych.

We wtorek wieczorem zbiera się klub, który tworzą wspólnie posłowie PSL oraz trzech posłów Unii Europejskich Demokratów: Jacek Protasiewicz, Michał Kamiński i Stefan Niesiołowski (dwaj pierwsi zostali w 2016 r. wyrzuceni z PO; Niesiołowski sam odszedł; cała trójka uchodziła w Platformie za partyjnych oponentów lidera partii Grzegorza Schetyny).

Z nieoficjalnych informacji PAP ze źródeł w Nowoczesnej wynika, że po wtorkowych obradach klubu PSL-UED ogłoszone zostanie przejście Jacka Protasiewicza do Nowoczesnej. "Wszystko na to wskazuje, że pan poseł Protasiewicz dołączy do nas, decyzję tę musi jednak ogłosić klub PSL-UED" - powiedział PAP jeden z ważnych polityków Nowoczesnej.