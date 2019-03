Z nieoficjalnych informacji PAP uzyskanych w partii wynika, że podczas konwencji regionalnej Prawa i Sprawiedliwości lider ugrupowania Jarosław Kaczyński rozszerzy tzw. piątkę PiS o kolejną propozycję programową. "Piątka plus" zostanie przedstawiona w sobotę w Gdańsku.

Zdjęcie Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas konwencji regionalnej Prawa i Sprawiedliwości we Wrocławiu / Maciej Kulczyński /PAP

Konwencja z udziałem prezesa PiS i premiera Mateusza Morawieckiego rozpocznie się o godz. 11. Będzie to kolejna z cyklu konwencji regionalnych partii w trakcie trwającej kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego.

"Podczas wystąpienia w sobotę prezes Kaczyński przedstawi kolejną propozycję programową" - powiedział jeden z polityków z kierownictwa PiS. Odmówił jednak doprecyzowania, czego będzie dotyczyła ta propozycja.

Pod koniec lutego prezes Kaczyński i premier Morawiecki na konwencji partii w Warszawie zapowiedzieli nowe propozycje programowe - tzw. nową piątkę PiS. Wśród nich znalazły się: wprowadzenie 500 plus od pierwszego dziecka, brak podatku PIT dla pracowników do 26. roku życia, obniżenie PIT do 17 proc. i podwyższenie kosztów uzyskania przychodu, a także "trzynastka" dla emerytów, przywrócenie zredukowanych połączeń autobusowych przede wszystkim w małych miastach i na wsiach.

Inny polityk PiS stwierdził, że propozycja, która zostanie przedstawiona w sobotę będzie dotyczyła "bardzo ważnego tematu". "Z badań, które przeprowadziliśmy wynika, że jest to ważny temat dla społeczeństwa, dlatego nie mieliśmy wątpliwości, że należy go podjąć" - mówił polityk.

Wcześniej informację o rozszerzeniu "Piątki PiS" podał portal 300polityka.pl. Według źródeł, na które powołał się portal, szef PiS miał sam - po uzgodnieniach z premierem - zaproponować rozszerzenie swojej "piątki" zaskoczonym sztabowcom. "Prezes bardzo starannie obserwuje przebieg kampanii i zobaczył, że jest jeszcze jedna sprawa, która daje nam wiatr w żagle w zupełnie nieoczekiwanym segmencie elektoratu" - powiedział portalowi jeden z polityków PiS.