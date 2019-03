Premier Mateusz Morawiecki oraz szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska w czwartek przedstawią projekt ustawy dotyczącej świadczenia "Emerytura plus" - wynika z nieoficjalnych informacji PAP zbliżonych do kancelarii premiera.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki /Mariusz Grzelak /Reporter

Pod koniec lutego prezes PiS Jarosław Kaczyński i premier Morawiecki na konwencji partii zapowiedzieli nowe propozycje programowe - tzw. "nową piątkę PiS". Wśród nich znalazły się: wprowadzenie 500 plus od pierwszego dziecka, brak podatku PIT dla pracowników do 26. roku życia, obniżenie PIT do 17 proc. i podwyższenie kosztów uzyskania przychodu, a także "trzynastka" dla emerytów, przywrócenie zredukowanych połączeń autobusowych przede wszystkim w małych miastach i na wsiach.

Reklama

"Na czwartek planowana jest w KPRM wspólna konferencja premiera Morawieckiego i minister Rafalskiej podczas której przedstawią gotowy projekt Emerytura plus" - powiedział PAP jeden z polityków z otoczenia premiera.

We wtorek podczas przedstawiania "mapy drogowej" realizacji nowej "piątki PiS" szefowa MRPiPS mówiła, że projekt dotyczący świadczenia "Emerytura plus", czyli "trzynastki" dla emerytów i rencistów w wysokości 1100 zł brutto, jest już gotowy i zostanie zaprezentowany w marcu.

Z przedstawionego wówczas harmonogramu realizacji "piątki PiS" wynikało, że projekt dotyczący "trzynastki" dla emerytów w marcu ma trafić do konsultacji społecznych, do końca marca ma zostać przyjęty przez rząd, na początku kwietnia ma trafić do parlamentu, a wejście w życie zaplanowane jest na 1 maja.