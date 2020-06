Do wizyty Andrzeja Dudy w Białym Domu ma dojść 24 czerwca - informuje Wirtualna Polska.

Zdjęcie Andrzej Duda i Donald Trump (arch.) /Chen Mengtong/China News Service/VCG /Getty Images

Obecnie trwa ustalanie ostatnich szczegółów spotkania Donalda Trumpa z Andrzejem Dudą - podaje wp.pl.

Reklama

Wcześniej o tym, że takie spotkanie jest szykowane na przyszły tydzień, informował serwis Politico.

Na poziomie roboczym propozycja spotkania prezydentów Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa w Białym Domu już do Polski dotarła, natomiast nie została ona jeszcze oficjalnie potwierdzona przez żadną ze stron - dowiedziała się nieoficjalnie PAP ze źródeł w Kancelarii Prezydenta RP.

W porządku spotkania mają znaleźć się rozmowy na temat powstania "Fort Trump", czyli stałej bazy amerykańskich żołnierzy w Polsce - podawał Politico.

Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski był pytany w środę (17 czerwca) w radiowej Trójce, czy może potwierdzić, że do takiej wizyty dojdzie.

"Jeżeli do takiego oficjalnego zaproszenia dojdzie, to będzie też taka wizyta i będzie to spotkanie" - podkreślił minister. Jak dodał, oczywistym jest, że zaproszenie musi wyjść od strony przyjmującej, czyli od Stanów Zjednoczonych. "Trudno, żeby gość pierwszy o takim spotkaniu informował" - zaznaczył.