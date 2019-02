Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich dr Sylwia Spurek rezygnuje z funkcji. Ma dołączyć do Wiosny Roberta Biedronia - dowiaduje się nieoficjalnie portal 300polityka.pl.

Zdjęcie Sylwia Spurek /fot. Krzysztof Zuczkowski /Agencja FORUM

Sylwia Spurek kilka dni temu złożyła rezygnację z funkcji zastępcy RPO ds. równego traktowania, którą sprawowała od 2015 r.

"Za kilka dni przedstawię swoje nowe plany zawodowe" - powiedziała Spurek w rozmowie z "Rzeczpospolitą".



Spurek jest wieloletnią partnerką Marcina Anaszewicza, wiceprezesa Wiosny i jednego z najbliższych współpracowników Biedronia.



O wejście do polityki, była pytana na początku stycznia w wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej". Wówczas odpowiedziała, że nie ma tego w planach. "Robert Biedroń nie rozmawiał ze mną na ten temat, nie złożył propozycji" - podkreślała.



"Mój konkubent, dr Marcin Anaszewicz, jest szefem sztabu Roberta Biedronia i szefem jego think tanku. Zresztą znamy się z Robertem Biedroniem kilkanaście lat. Przyjaźnimy się. Marcin z nim jest od dawna, towarzyszy mu w różnych kampaniach wyborczych. Restrukturyzował Słupsk dla Roberta. Bardzo blisko współpracują. To tyle" - mówiła w rozmowie z Magdaleną Rigamonti.