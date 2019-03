Zatrzymany 28-letni mężczyzna przyznał się do wysłania listów z pogróżkami do prezydentów 10 miast oraz do byłego Prezydenta RP Lecha Wałęsy – dowiedział się nieoficjalnie reporter RMF FM. We wtorek mężczyzna ma zostać formalnie przesłuchany.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

Przesyłki rozesłane do prezydentów 10 miast oraz Lecha Wałęsy były takie same. Był to list z pogróżkami o treści: "Zagrajmy w grę. Masz 7 dni na ogłoszenie swojej dymisji. W przeciwnym razie ostatni raz widzisz rodzinę. (...) Co wybierasz? Życie czy śmierć?".

Reklama

W każdej kopercie znajdowała się łuska z karabinu maszynowego i nabój - na szczęście bez prochu, oraz zdjęcia kilkunastu innych prezydentów miast: na jednej z fotografii był zamordowany prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.

Ich nadawca został w poniedziałek zatrzymany w Warszawie. To mieszkaniec Krakowa. Listy zostały wysłane ze stolicy Małopolski. Wszystkie wyszły z jednej z placówek pocztowych w Nowej Hucie.

Po zatrzymaniu mężczyzna przyznał się do rozesłania pogróżek. We wtorek ma zostać formalnie przesłuchany. Grozić mu może do trzech lat więzienia.

Były prezydent Lech Wałęsa o liście z groźbami i nabojem poinformował na swoim profilu w portalu społecznościowym.

"Tego kto przysłał mi dziś kulę (nabój od broni PMK) z oświadczeniem, że mam 7 dni życia jeśli się nie wycofam z działalności politycznej, informuję, że takie teksty tylko i wyłącznie mnie wzmacniają w dalszej działalności. Nigdy nikt mnie nie zastraszył i nie zastraszy. Do zobaczenia bohaterze. Ja tylko boję się PANA BOGA i trochę mojej żony" - napisał Wałęsa.



Przesyłką zajęli się funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa i przekazali krakowskiej policji, która zajmuje się sprawą podobnej przesyłki, jaką w piątek otrzymał prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

List zawierający nabój oraz pogróżki dostał w poniedziałek rano między innymi prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc.

Podobny list trafił również do łódzkiego magistratu, a także do prezydenta Kielc Bogdana Wenty.

Marek Balawajder