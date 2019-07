​"Niepartyjna" Koalicja Obywatelska. Co zostało z zapowiedzi Schetyny

Niepartyjna koalicja samorządowców, aktywistów, ekspertów - taka miała być Koalicja Obywatelska. Ile zostało z tych zapowiedzi?

Koalicja Obywatelska we wtorek (30 lipca) ujawniła swoje wyborcze lokomotywy (komplet nazwisk na stronach PO), a w niektórych okręgach podano kandydatów nawet do 8. czy 13. miejsca na liście - jak w Warszawie.

Jak te listy mają się do górnolotnych zapowiedzi Grzegorza Schetyny z 18 lipca? Sprawdźmy.

"To jest nowa formuła, nikt tego wcześniej nie robił, ale uważamy dzisiaj, że formuła partyjnej współpracy, polityki transakcyjnej, rozdziału między siebie najlepszych miejsc - ta polityka się zakończyła. Chcemy wygrać z PiS, chcemy wygrać te wybory, ale w partyjnych transakcjach nie będziemy uczestniczyć" - zapowiadał Schetyna, kończąc tym samym negocjacje z SLD i PSL.

Tyle że w kolejnych dniach negocjował z Zielonymi, a więc - jak by nie patrzeć - pełnoprawną partią polityczną. Zieloni w zamian za przystąpienie do KO dostali jedną "jedynkę" i dwie "dwójki". Czyli klasyczna "polityka transakcyjna" - coś, czego miało już nie być.

I dalej: "Trzy miejsca - piąte, dziesiąte i ostatnie, przeznaczymy na wskazania samorządowców, wszystkich samorządowców" - obiecywał Schetyna.

Na "piątkach" widnieją jednak m.in. obecni posłowie PO np. Ewa Drozd, Aldona Młyńczak czy po prostu radni KO - np. Jarosław Szostakowski, Tomasz Mitraszewski. W Warszawie na "10" figuruje Roman Kosecki - były piłkarz i poseł PO.

Nie widać natomiast zapowiadanego w Gdańsku podczas obchodów rocznicy 4 czerwca desantu najbardziej popularnych samorządowców. Jedynie w Rzeszowie wystartuje prezydent tego miasta - Tadeusz Ferenc.

W związku z kształtem list wyborczych ze sztabu wyborczego KO odeszła prezydent Łodzi - Hanna Zdanowska. Jak twierdzi, jej wskazania zostały zignorowane.

"20 proc. miejsc na listach otworzymy, zostawimy, przeznaczymy ludziom z opozycji obywatelskiej, z organizacji pozarządowych" - zapowiadał Schetyna. W tej chwili nic nie wskazuje na to, by co piąty kandydat miał być przedstawicielem ruchów obywatelskich czy organizacji pozarządowych.

Iwona Hartwich, jedna z protestujących w Sejmie matek osób niepełnosprawnych, twierdzi, że miała obiecane trzecie miejsce w Toruniu, tymczasem ostatecznie zaproponowano jej siódme i zrezygnowała ze startu.

Do Koalicji Obywatelskiej dołączyli natomiast komentator sportowy Tomasz Zimoch czy Katarzyna Piekarska - wieloletnia polityk SLD.

"W mojej rodzinnej Łodzi mogę zagłosować na komentatora sportowego, byłego działacza SLD, czy siatkarkę" - irytuje się na Twitterze Leszek Jażdżewski, red. naczelny "Liberte".

Grzegorz Schetyna zapowiadał, że listy KO będą stanowiły "nową jakość w polskiej polityce".

