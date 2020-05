Nietrzeźwy Łotysz jechał rowerem autostradą A4

Obywatel Łotwy jechał rowerem autostradą w kierunku Wrocławia. Po zatrzymaniu przez policję okazało się, że jest nietrzeźwy. W trybie przyśpieszonym stanie przed sądem i odpowie za oba wykroczenia.

Zdjęcie Policja zatrzymała rowerzystę /Gerard /Reporter

Rzecznik Komendy Powiatowej policji w Środzie Śląskiej aspirant szt. Marta Stefanowska poinformowała, że średzcy funkcjonariusze zauważyli rowerzystę na 130. kilometrze autostrady A4.

"Natychmiast uniemożliwili mu kontynuowanie dalszej jazdy. Podczas czynności wyczuli od mężczyzny woń alkoholu. Okazało się, że był nietrzeźwy. Przeprowadzone badanie wykazało, że miłośnik jednośladów miał blisko promil alkoholu w organizmie" - powiedziała policjantka.

Rowerzystą okazał się obywatel Łotwy. "Mężczyzna oświadczył, że rowerem zamierzał dotrzeć do swojego kraju. Został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. W związku z kierowaniem rowerem w stanie nietrzeźwości oraz poruszaniem się nim po autostradzie został wobec niego skierowany wniosek o ukaranie do sądu" - powiedziała policjantka.

Dodała, że zatrzymany za popełnione wykroczenia odpowie przed sądem w trybie przyspieszonym.

Zakaz wjazdu na autostrady dotyczy: rowerów, motorowerów, ciągników rolniczych, pojazdów wolnobieżnych i zaprzęgów konnych. Na drogach tej kategorii zakazany jest również ruch pieszych.