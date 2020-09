Nigeria: 13-latek skazany na więzienie. Dyrektor muzeum Auschwitz zgłasza się na ochotnika za niego

"Nie mogę pozostać obojętny na ten haniebny wyrok. Proszę o ułaskawienie 13-letniego Omara, który - niezależnie od tego, co powiedział - nie może być sądzony, jako w pełni świadomy swoich czynów" - napisał dyrektor Muzeum Auschwitz-Birkenau Piotr Cywiński w liście do prezydenta Nigerii. Podjął on próbę interwencji w sprawie skazanego na 10 lat więzienia nastolatka, który miał obrazić Allaha. Cywiński zgłasza gotowość odbycia za niego część wyroku.

Zdjęcie Piotr Cywiński /Marek Lasyk/REPORTER /Reporter

13-letni Omar Farouq został skazany przez szariacki sąd religijny w Nigerii na 10 lat więzienia. Został uznany za winnego używania wulgarnego języka w stosunku do Allaha podczas kłótni z kolegą. Postanowienie sądu zostało potępione przez UNICEF.

Reklama

"Niezależnie od tego, co zrobił, nie można go traktować jako w pełni odpowiedzialnego ze względu na jego wiek. Nie powinien być narażony na utratę młodości ani napiętnowany do końca życia" - napisał Cywiński w liście skierowanym do prezydenta Nigerii.

Wolontariusze, w tym sam dyrektor

Zaproponował, że jeżeli okaże się, że kara 10 lat jest konieczna, a prezydent nie jest w stanie jej zmienić, to zbierze się 120 dorosłych wolontariuszy z całego świata. Każdy z nich miałby spędzić miesiąc w nigeryjskim więzieniu w zamian za wolność chłopca. Wśród nich miałby znaleźć się także Cywiński.

Prawnik Kola Alapinni mówił w połowie września, że on i inni adwokaci dowiedzieli się o sprawie Farouqa przypadkowo, w sierpniu, gdy pracowali nad sprawą Yahaya Shariff-Aminu - muzyka skazanego na karę śmierci za bluźnierstwo. Wyrok zapadł w mieście Kano na północy Nigerii.

- Byli sądzeni tego samego dnia, przez tego samego sędziego, obydwaj za bluźnierstwo - przekazał prawnik.

"Osiągnął dojrzałość płciową"

Adwokaci we wrześniu złożyli do sądu apelację w imieniu nastolatka, ale władze nie pozwalają na bezpośrednie kontakty między chłopcem, a jego obrońcami.

13-letni Farouq był sądzony jak dorosły, bo zdaniem biegłych "osiągnął dojrzałość płciową". Zgodnie z prawem islamskim jest to moment, od którego ponosi pełną odpowiedzialność za swoje czyny.

- Kara za bluźnierstwo nie jest uznawana w nigeryjskim prawie. To niezgodne z konstytucją - zapewnia Alapinni.

Reakcja UNICEF-u

Po aresztowaniu chłopca pod jego domem zebrał się wściekły tłum, chcący dokonać linczu na matce nastolatka. Kobieta musiała ratować się ucieczką z rodzinnej wioski.

UNICEF w wydanym w środę oświadczeniu wyraził "głębokie zaniepokojenie" ogłoszonym wyrokiem.

"Skazanie 13-letniego dziecka na 10 lat więzienia z dorosłymi mężczyznami jest złe. Podważa to wszystkie podstawowe zasady praw dziecka, pod którymi podpisywała się Nigeria, a tym samym w stanie Kano" - przekazał Peter Hawkins, przedstawiciel UNICEF w Nigerii.

Organizacja domaga się uchwalenia karty o ochronie praw dzieci w islamskich stanach kraju, by "dzieci poniżej 18. roku życia, w tym Omar, były traktowane zgodnie ze powszechnie obowiązującymi standardami".