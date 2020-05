Poseł KO Sławomir Nitras odniósł się do wywiadu, którego minister zdrowia Łukasz Szumowski udzielił Interii. "Gdybyśmy byli w dawnych czasach, to bym panu Nitrasowi dał w pysk" – powiedział naszemu portalowi minister zdrowia w reakcji na słowa opozycyjnego posła na temat żony Szumowskiego.

Przypomnijmy, że 20 maja posłowie Platformy Obywatelskiej, w tym Sławomir Nitras, przerwali konferencję prasową wiceministra zdrowia Janusza Cieszyńskiego. Nitras zarzucił wówczas nieobecnemu ministrowi zdrowia, że przepisał na żonę Annę Szumowską majątek i nazwał ją "słupem".

"Co to za zwyczaj macie w tym PiS-ie, że wszystko na żony przepisujecie, a wy jesteście biedni. Co to jest za zwyczaj? - mówił Nitras.

Zapytany przez Interię o słowa posła PO minister Szumowski stwierdził, że "gdybyśmy byli w dawnych czasach, to bym panu Nitrasowi dał w pysk". - Oceniam pana Nitrasa jako człowieka chamskiego i niekulturalnego. W sumie więc szkoda na niego energii i czasu - dodał w rozmowie z naszym portalem.

Nitras odpowiedział Szumowskiemu wpisem na Twitterze. "Pan Szumowski cwaniacko zasłania się żoną. Nie mówiłem o żonie tylko o nim. To on ukrył "na żonę" swój majątek. Gdybyśmy żyli w dawnych czasach to panem Szumowskim zajmowałyby się prokuratura i sąd. Inny premier zdymisjonowałby go natychmiast. Inny prezydent nie milczałby w tej sytuacji" - napisał poseł.

"Arystokrata, rycerz maltański będzie lał w pysk bo ktoś mu zwrócił uwagę, że minister znaczy sługa. Jakoś się nie boję. Szumowski do natychmiastowej dymisji, a afera do wyjaśnienia" - to kolejny wpis Nitrasa.