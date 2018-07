Norbert po raz drugi walczy z nowotworem. "Piekło wróciło"

Minęło już sześć lat, odkąd Norbertowi podano ostatnią dawkę chemioterapii. To miała być zwykła wizyta kontrolna po zakończeniu leczenia ciężkiej choroby nowotworowej. Ale wynik tomografii komputerowej znów wywrócił życie nastolatka i jego rodziny do góry nogami. "Piekło wróciło - rak zaatakował ponownie. Błagamy o ratunek dla naszego dziecka! Mamy na to czas tylko do końca września" - apelują rodzice chłopca.

Zdjęcie 12-letni Norbert drugi raz staje do walki z nowotworem /siepomaga.pl /

"Sześć lat temu byliśmy w piekle. Przeżyliśmy horror, wierzyliśmy, że to koniec, że nie znajdziemy się tam już nigdy więcej" - piszą rodzice Norberta, u którego w wieku czterech lat wykryto nowotwór układu współczulnego.

Neuroblastoma to jeden z najczęstszych nowotworów wieku dziecięcego. Jest bardzo złośliwy i śmiertelnie niebezpieczny. Często daje liczne przerzuty.

Pierwsza walka Norberta z nowotworem trwała osiem miesięcy. Podawano mu wówczas leki i chemioterapię. Kolejne wizyty kontrolne potwierdziły, że udało się mu wygrać z rakiem.



"Norbert był zdrowy. Wyrósł na wspaniałego chłopca. Aktywnego sportowo i towarzysko. Szalonego zarówno w życiu, jak i na boisku do hokeja... Udało nam się żyć bez strachu, że stracimy syna" - wspominają rodzice chłopca.

Zdjęcie Rodzice Norberta apelują o pomoc / siepomaga.pl /

Dziś Norbert po raz drugi staje do walki z rakiem. W jego śródpiersiu pojawił się kolejny guz.

"Żeby Norbert miał szansę przeżyć, musi przejść bardzo agresywne leczenie - chemioterapię, autoprzeszczep, radioterapię, a na samym końcu immunoterapię - leczenie przeciwciałami anty GD-2. To dla niego jedyny ratunek, jedyny plan, jaki mają lekarze na to, by utrzymać go przy życiu" - piszą rodzice chłopca, apelując o pomoc finansową.

Na leczenie Norberta potrzeba jeszcze ponad 1,4 mln zł.



"Mamy czas tylko do końca września. Powiedzieć, że jesteśmy zdesperowani, to mało. Oddalibyśmy własne życia po to, by to naszego synka mogło trwać... Dlatego błagamy - uratuj go" - apelują rodzice chłopca.