Nowa kampania MON. "Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej"

Resort obrony chce, by do służby wojskowej w przyszłym roku przystąpiło 10 tys. osób. Rozpoczęła się kampania rekrutacyjna Ministerstwa Obrony Narodowej "Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej".

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

Od dzisiaj na terenie całego kraju żołnierze spotykają się z Polakami i zachęcają ich, by wstępowali do wojska. "Zależy nam na tym, żeby Wojsko Polskie wychodziło do kandydatów" - wyjaśnia cel kampanii minister Mariusz Błaszczak.

Reklama

Szef MON podkreśla, że dla młodego człowieka służba wojskowa jest atrakcyjnym wyborem. Oferuje poczucie służby, wykształcenie, możliwość obracania się w międzynarodowym środowisku, zdobycia doświadczeń czy spotkania prawdziwych pasjonatów.



Kampania "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej" będzie realizowana w formule tzw. tygodni rekrutacyjnych. Co miesiąc, w wyznaczonym tygodniu, w teren będą wyruszały mobilne zespoły rekrutacyjne, złożone z żołnierzy lokalnych jednostek wojskowych i przedstawicieli Wojskowych Komend Uzupełnień lub Wojewódzkich Sztabów Wojskowych. Zespoły będą odwiedzać takie miejsca jak: centra handlowe, ośrodki sportu, rynki miejskie czy centra rozrywki. Nawiązując bezpośrednie kontakty z klientami i przechodniami, żołnierze będą rozmawiać o służbie wojskowej, armii, miejscowej jednostce lub znajdującej się w okolicy szkole wojskowej. Opowiedzą o własnych doświadczeniach, dostępnych ścieżkach kariery i perspektywach rozwoju.



Z okazji inauguracji kampanii resort obrony zamieścił w sieci spoty informujące o jej celu.