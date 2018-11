Na nowej liście leków refundowanych pojawiły się dziś przede wszystkim nowe leki kardiologiczne i onkologiczne. Są to leki dla chorych na hipercholesterolemię rodzinną, nadciśnienie płucne, szpiczaka mnogiego oraz łuszczycę.

Zdjęcie Od 1 listopada obowiązuje nowa lista leków refundowanych /123RF/PICSEL

Wiceminister zdrowia Marcin Czech poinformował, że nowy lek na hipercholesterolemię rodzinną będzie dostępny w programie lekowym. Podkreślił, że już na początku tego roku refundację tego preparatu rekomendowała Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Jest to opcja terapeutyczna między innymi obok tzw. statyn.



Wiceminister zaznaczył, że hipercholesterolemia rodzinna czyli dziedziczny podwyższony poziom cholesterolu, stwarza bardzo wysokie ryzyko powikłań układu sercowo-naczyniowego, takich jak za zawał serca czy udar mózgu. Jeśli chodzi o nadciśnienie płucne, to są refundowane dwa nowe preparaty w dwóch różnych programach lekowych.



Również chorzy na szpiczaka mnogiego mają nowy preparat na liście leków refundowanych. Jak mówił wiceminister zdrowia Marcin Czech, do tej pory mieliśmy zabezpieczony europejski standard leczenia w pierwszej i drugiej linii szpiczaka. Teraz będą opcje terapeutyczne dla chorych po drugim rzucie tej choroby.



Także będzie dostępny w trzech programach lekowych nowy preparat dla chorych na łuszczycę. Chodzi o leczenie ciężkiej i umiarkowanej postaci łuszczycy plackowatej, leczenia łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym oraz ciężkiej, aktywnej postaci zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa.