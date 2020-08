Wiceminister cyfryzacji Wanda Buk, która we wtorek 18 sierpnia poinformowała o odejściu z tego ministerstwa, będzie od 1 września wiceprezesem PGE ds. regulacji - poinformowała spółka. Dla Buk oznacza to duży wzrost wynagrodzenia.

Zdjęcie Minister cyfryzacji Wanda Buk /Andrzej Hulimka /Agencja FORUM

Ministerstwo Cyfryzacji, potwierdzając informację o odejściu Buk zastrzegło, że formalnie wiceminister do końca sierpnia jest jeszcze na urlopie.

"Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. informuje, że 18 sierpnia 2020 r. Rada Nadzorcza PGE podjęła uchwałę o powołaniu pani Wandy Buk w skład Zarządu XI kadencji od 1 września 2020 r. i powierzeniu jej funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Regulacji" - czytamy w komunikacie PGE.

Spółka poinformowała, że Wanda Buk ma tytuł adwokata, jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wydziału Francuskiego Prawa Biznesowego w Université de Poitiers we Francji. Jest również absolwentką Międzynarodowych Stosunków Militarnych w Akademii Sztuki Wojennej, Europejskiej Akademii Dyplomacji, studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej oraz organizowanego przez Center for Leadership we współpracy z Uniwersytetem Harvarda - programu Leadership Academy for Poland. Rozpoczęła studia doktoranckie w Akademii Sztuki Wojennej.

Wanda Buk funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Cyfryzacji pełniła od 10 lipca 2018 r. Nadzorowała departamenty Polityki Międzynarodowej i Telekomunikacji oraz Biuro Ministra w zakresie spraw wynikających ze stosunku podległości wobec Ministra Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Była też członkiem Komitetu Stałego Rady Ministrów, Komitetu ds. Unii Europejskiej oraz Zespołu ds. Programowania Prac Rządu.

Wcześniej, od 11 stycznia 2016 r., Wanda Buk pełniła funkcję dyrektora Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Odpowiadała za realizację projektów finansowanych przez UE, obejmujących m.in.: budowę infrastruktury IT i telekomunikacyjnej zapewniającej dostęp do szybkiego Internetu, rozwój usług elektronicznych o wysokiej dostępności i jakości, cyfryzację w administracji i kulturze, poprawę kompetencji cyfrowych.

Zmiana pracy oznacza dla Wandy Buk duży wzrost zarobków.



Jako wiceminister cyfryzacji zarabiała 10 020,75 złotych brutto miesięcznie - wylicza TVN24 na podstawie informacji Ministerstwa Cyfryzacji.



Wiceprezesi zarządu PGE, jak wynika z przytaczanego przez TVN24 z sprawozdania za 2019 rok, zarobili w ciągu 12 miesięcy 1 124 549 złotych brutto. Daje to 93 712 złotych brutto miesięcznie.